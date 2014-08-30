به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا گفت: باید شرایط موجود در ایران را به سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج بشناسانیم و اگر این فرصت ها به درستی معرفی شوند مطمئنا می توانیم منابع خوبی را برای کشور جذب کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب که ایران جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری دارد افزود: زیرساخت مناسب، نیروی کار تحصیل کرده و نرخ بالای سود از جذابیت هایی است که سرمایه گذاران را به سمت خود می کشاند.

طیب نیا اظهارداشت: جذب سرمایه گذاری خارجی با ثبات در عرصه اقتصاد کشور ممکن می شود که دولت تدبیر و امید ایجاد ثبات و آرامش را وجهه همت خود قرار داده است.

وی برقراری ثبات در اقتصاد را شرط لازم برای خروج از رکود اقتصادی دانست و گفت: در شرایطی که تورم و نرخ ارز دچار نواسان شدید باشد، نباید انتظار سرمایه گذاری داشت. وزیر اقتصاد برقراری امنیت را پیش نیاز دیگر سرمایه گذاری دانست و بیان کرد: سرمایه گذار ریسک گریز و اهل محاسبه است و اگر امنیت نباشد سرمایه گذار استقبال نمی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کبوتر سرمایه گذاری بر بام ناامن نخواهد نشست و این وظیفه سنگینی است که باید اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جلب کنیم. وی قوانین موجود در کشور را قوانین مناسبی برای سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: باید این قوانین به سرمایه گذاران خارجی شناسانده شود تا آنان برای سرمایه گذاری راغب شوند.

طیب نیا محیط کسب و کار سالم را یکی از مولفه های مهم در سرمایه گذاری ارزیابی کرد و اظهارداشت: متاسفانه مشکلات زیادی در این زمینه داشته و هنوز نیز داریم. وی با بیان اینکه وضعیت مناسبی در محیط کسب و کار ایران نداریم، تاکید کرد: اولویت راهبردی دولت اصلاح محیط کسب و کار است.

وی عنوان کرد: بدین منظور برای اولین بار در وزارت امور اقتصاد و دارایی دفتری راه اندازی شده تا به پایش و بهبود فضای کسب و کار کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی قوانین دست و پاگیر را از موانع کسب و کار برشمرد و گفت: برای برطرف شدن این مشکلات تبصره هایی در قانون پیش بینی شده که متاسفانه هنوز قدم های خوبی برای عملیاتی کردن آن برداشته نشده است.

طیب نیا افتتاح مرکز جذب و خدمات و سرمایه گذاری استان تهران را اولین قدم در این راستا ذکر کرد و تصریح کرد: ساده ترین قسمت کار تاسیس این مرکز بوده و از این به بعد کارهای سختی در پیش رو خواهیم داشت.