316 میلیارد ریال پروژه عمران شهری در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه‌ها بعد از ظهر شنبه و در قالب بهسازی معابر، اصلاح هندسی خیابان، تعریض پل روگذر، احداث پارک، کانال کشی، ایجاد سرویس بهداشتی و... افتتاح شد.

شهردار اردبیل در آئین افتتاح این طرح های عمرانی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی پروژه های افتتاحی شهرداری اردبیل طی هفته دولت تا هفته دفاع مقدس به بهره برداری می رسد، ادامه داد: طی هفته های آینده 63 پروژه با اعتبار هزینه شده هزار و 179 میلیارد ریال در سطح شهر اردبیل افتتاح خواهد شد.

صدبف بدری با بیان اینکه از این مجموع 11 پروژه با اعتبار 316 میلیارد ریال مربوط به شهرداری منطقه 3 اردبیل است که امروز شاهد افتتاح آن هستیم، افزود: امسال برای عمران بیشتر شهر اردبیل 243 پروژه تعریف شده که از این تعداد بجز پروژه تقاطع غیرهمسطح ایستگاه سرعین، تمامی طرح ها آغاز و برخی نیز به اتمام رسیده است.

وی اجرای این پروژه را با کمترین اعتبارات و در شرایط سخت مالی برشمرد و اضافه کرد: کل بودجه شهرداری اردبیل امسال 220 میلیارد تومان است که با در صورت تخصیص 25 میلیارد تومان اعتبارات دولتی وعده داده شده این رقم به 245 میلیارد تومان خواهد رسید.

شهرداری اردبیل 32 درصد این اعتبارات را هزینه های جاری شهرداری و 68 درصد آن را اعتبارات عمرانی اعلام کرد و یادآور شد: مجموع اعتبارات عمرانی اردبیل امسال 138 میلیارد تومان بوده که 118 میلیارد تومان آن در قالب پروژه های هفته دولت تا هفته دفاع مقدس هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه امسال در مرحله اول افتتاح پروژه‌ها نیز همزمان با سوم خرداد 60 طرح با اعتبار 22 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده بود، پروژه‌های شهرداری را در زمینه‌های ترافیک شهری، خدمات شهری، زیباسازی و.. برشمرد و تصریح کرد: پروژه‌های تعریف شده از سوی شورا و شهرداری براساس عدالت محوری اجرا شده است.

بدری از توجه ویژه شهرداری و شورا به توسعه فضای سبز در برنامه‌های عمران شهری مرکز استان خبر داد و عنوان کرد: در همین راستا و در افتتاح های آینده شاهد توسعه این بخش خواهیم بود، چراکه شهرداری و شورا توسعه 25 هکتری فضای سبز شهر اردبیل را برای امسال در دستور کار قرار داده ضمن اینکه در کنار آن زیباسازی شهری مورد تاکید است.

وی بخش عمده‌ای از طر‌ح‌های توسعه فضای سبز را در مناطق کم برخوردار دانست و افزود: از مجموع طرح‌های توسعه در این بخش پنج هکتار در مجموعه گردشگری شورابیل اردبیل پیش‌بینی شده است.

شهرداری اردبیل کاشت 40 هزار اصله نهال، سه میلیون بوته گل های فصلی، تهیه و کاشت 38 هزار درختچه زینتی و... را از اقدامات انجام گرفته برای دستیابی به اهداف این حوزه از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و بیان داشت: در بحث زیباسازی نیز نورپردازی شهری و اجرای آب نمای رودخانه بالیخلو به اتمام رسیده است.

وی همچنین با اشاره به پروژه های افتتاحی هفته های آینده این نهاد خدماتی تاکید کرد که هفته آینده پروژه های شهرداری منطقه دو اردبیل با اعتبار 35 میلیارد تومان، شهرداری منطقه یک با اعتبار 31 میلیارد تومان و شهرداری منطقه چهار با اعتبار 23 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.