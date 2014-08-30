سال گذشته 18 هزار بیمار در بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شهدی‌نژاد عصر شنبه در نشست با کارشناسان حوزه بهداشت و درمان افزود: برای تامین، تولید و هدایت نیازهای درمانی یک میلیون و 100 هزار نفر بیمه شده ای که در استان وجود دارد از سوی هزار و 100 نفر پرسنل و 13 مرکز درمانی انجام می شود.

وی همچنین اظهارداشت: تامین اجتماعی در گیلان بزرگترین خریدار خدمات درمانی و دومین تولید کننده درمان در این استان است.

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان گفت: پارسال در حوزه درمان مستقیم 68 میلیارد تومان در بخش درمان‌های ملکی سازمان برای بیمه شدگان هزینه شد.

وی افزود: سال گذشته در بخش درمان غیر مستقیم که از طریق عقد قرارداد با تمامی مراکز ارائه کننده خدمات درمانی در سطح استان که دو هزار و 100 مرکز می‌شود، 178 میلیارد تومان هزینه شده است.

شهدی نژاد به بیمارستان 200 تختخوابی حضرت رسول اکرم(ص) رشت اشاره کرد و اظهارداشت: پارسال به تنهایی 18 هزار مورد بستری در این مرکز بیمارستانی انجام شد که از این تعداد 12 هزار مورد فقط عمل جراحی بوده است.

وی تصریح کرد: پارسال در تمامی بیمارستان های استان اعم از خصوصی، دولتی و دانشگاهی 100 هزار بستری انجام گرفته که فقط یک پنجم تمامی این بیمارستان با 120 نفر پزشک شاغل در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) خدمات رسانی شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی یادآورشد: بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی گیلان و جزء بیمارستان های برتر استان نیز است.