به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، کریم النوری سخنگوی شاخه نظامی بدر اعلام کرد: چهار هزار وابسته به سازمان بدر به فرماندهی هادی العامری آماده شکستن محاصره آمرلی با کمک نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی و نیروی هوایی عراق هستند.

وی افزود: تحرک از چند محور خواهد بود و حلقه بر گروهک داعش تنگ تر خواهد شد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در دیالی اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق به پیشروی در 25 کیلومتری شمال شرق العظیم در شمال بعقوبه شدند و تروریستهای داعش را در ساختمان سد اروائی حدفاصل دیالی وصلاح الدین تحت محاصره قرار دادند.

در همین حال عدی الخدران فرماندار منطقه الخالص از خنثی سازی حمله دو عامل انتحاری با خودرو نظامی در منطقه انجانه در 75 کیلومتری شمال بعقوبه خبر دادند.