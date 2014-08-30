آبیاری محصولات کشاورزی با آب آلوده در استان تهران رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های کشاورزی استان تهران که به صورت متمرکز در شهرستان ری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: از آغاز دولت تدبیر و امید فعالیت‌ها و اقدامات چشم‌گیری در حوزه آب و فاضلاب انجام شده، به نحوی که هم اکنون اجرا و اتمام بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها روند مناسبی به خود گرفته است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ایران به منابع آبی جدید نیازمند است زیرا خشکسالی در بیشتر مناطق کشور دیده می‌شود، بنابراین باید سرمایه گذاری ویژه‌ای در حوزه تولید آب داشت.

استاندار تهران با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای توسعه آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان عنوان کرد: هم اکنون درصد بسیار زیادی از آب شرب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود که باید با برنامه ریزی این مصارف را کاهش داد.

این مسئول افزود: بحث آب در استان تهران یکی از معضلات مهم است و چندین بار در جلسات شورای تامین استان مطرح شده که اگر با همین رویه مصرف پیش برویم یقینا به مشکل خواهیم خورد.

هاشمی در مورد آبیاری برخی محصولات کشاورزی با آب آلوده اعلام کرد: بحث آبیاری با اب آلوده یکی از معضلات استان تهران بود که با برنامه ریزی های انجام شده و کار فرهنگی صورت گرفته برای کشاورزان این معضل در حال کاهش است، همچنین در این زمینه در حال احداث تصفیه خانه های تصفیه فاضلاب هستیم تا استفاده بهینه از آن داشته باشیم.

استاندار تهران با اشاره به محدودیت منابع دولتی به موضوع حضور بخش خصوصی در طرح‌های آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: اگر فاضلاب شهر تهران تصفیه شود، بخض عمده‌ای از نیازهای تامین آب کشاورزی استان برطرف خواهد شد.

وی یادآور شد: اگر مقایسه‌ای بین سال اول دولت‌های گذشته با سال اول دولت یازدهم داشته باشیم، می‌بینیم که دولت‌های گذشته نه مشکل جابه‌جایی پول، فاینانس و نه مشکل خرید داشتند و در برخی مقاطع با دنیا و منطقه چنین ارتباطی برقرار نبود، در این زمینه سلامت مردم برای ما از همه مهمتر است.