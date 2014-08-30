چهار میلیون نفر در کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: اصحاب رسانه پیام‌رسان هستند اما چگونگی رساندن پیام جزو هنرمندی‌ها و افتخارات خبرنگاران است که با انعکاس خبری خود می‌توانند آرامش را در جامعه حاکم کنند.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد بر چند اصل استوار است افزود: کمیته امداد در تعاملات خود با مردم بدون در نظر داشتن تفکرات و اعتقادات مردم و ارائه خدمات بدون جهت گیری های سیاسی مخاطبین ارائه می دهد.

وی افزود: آنچه در کمیته امداد به عنوان محور کار است استعدادیابی است که توانمندی بالقوه افراد را شناسایی و آن را بارور می‌کنند.

سرپرست کمیته امداد کشور، با بیان اینکه خوداتکایی در نیازمندان باید صورت پذیرد، افزود: کمیته امداد با مشاوره‌های پزشکی، روانی، شغلی و خانوادگی و خلاهایی که در خانواده ها وجود دارد در اختیار نیازمندان قرار داده تا مشکلاتشان برطرف شده و بتوانند همانند مردم عادی زندگی کنند.

وی بخش مهم کمیته امداد را اشتغال‌های کوچک و گرد و خانگی دانست و اظهار کرد: تلاش می کنیم مهارت های مهم را آموزش داده و با ارزیابی‌‌های صورت گرفته تعداد خانوادهایی که استعداد لازم را در این زمینه دارند با اعتبارات صورت گرفته اشتغال را حاصل کرده و نظارت لازم به افراد خود کفا را داشته باشیم.

انواری مستمری بگیران نیازمندان را یکسان دانست و ابراز کرد:هر خانواده به تناسب وضعیتی که دارد هرچند رقم دریافتی بالا نیست اما به همه نیازمندان توزیع عادلانه صورت می گیرد.

سرپرست کمیته امداد،4 میلیون نفر را از مردم کشورمان راتحت حمایت دانست و اظهار کرد:علاوه بر این تعداد،سالیانه حدود4 میلیون نفر به کمیته امداد مراجعه می‌کنند که این آمار نشان از مطلوب نبودن وضعیت اقتصادی کشور است.

وی از دفاتر فعال کمیته امداد در خارج از کشور خبر داد و افزود:این دفاتر به کمک دولت‌ها شکل گرفته است که از مهمترین فعالیت آنان آموزش و تکنیک‌های کاری است که در آنجا عرضه می‌شود.

انواری از 160 هزار خانوار که تحت پوشش خود اشتغال کمیته امداد هستند گفت وبیان کرد:کسانی که با آموزش‌های کمیته به خود اشتغالی دست می‌یابند از چرخه اشتغال خارج می شوند.

انواری بیماران صعب‌العلاج که در چتر حمایتی کمیته امداد هستند 20 هزار نفر دانست و افزود:هزینه این بیماران توسط خیرین و نگهداری آنان توسط امداد صورت می‌گیرد.

وی تعداد قضات وکلای نیکوکار در کمیته امداد را 3 هزر وکیل دانست و اظهار کرد:حضانت فرزندان، ارثیه، مطالبات مربوط به مهریه و اختلافهای حقوقی به وجود آمده در زندگی برخی از این افراد وجود دارد که با مشاوره و راهنمایی این خیرین به صورت رایگان انجام می‌گیرد.