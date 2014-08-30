به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گروه تروریستی داعش این زنان را با این بهانه که "غنایم جنگ با کفار" هستند، چند هفته پیش در عراق ربود و آنها را به سوریه منتقل کرده است.

منابع حقوق بشری تاکید کردند که داعش در قبال ارائه هر زن ایزیدی به عناصر تحت امر خود، یک هزار دلار از آنها دریافت کرده است.

بنابراین گزارش، بیشتر این زنان در مناطق حومه شمالی حلب، و حومه الرقه و الحسکه به فروش رسیده اند.

این در حالی است که چندی پیش تلاش برخی مقامات ارشد کرد و عرب برای تحویل زنان ایزیدی در قبال ارائه مبالغ مالی به گروه تروریستی داعش از طریق برخی میانجیگرها به شکست منجر شده است.

موسسات حقوق بشری به شدت این گونه اقدامات ضد اسلامی و به دور از شئون انسانی توسط داعش را محکوم کرده اند.