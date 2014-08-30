به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری بعدازظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اقتصاد دانشبنیان نیازمند فرهنگسازی است، اظهار کرد: بزرگترین مشکل ما در رابطه با اقتصاد دانشبنیان بحثهای مرتبط با فرهنگسازی این اقتصاد است.
وی بیان کرد: دانشگاهها باید تلاش کنند که بخشی از درآمد خود را از طریق فروش محصولات فناوری و شرکتهای دانشبنیان به دست آورند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه اعتبارات به تنهایی سبب ایجاد ثروت نمیشود، افزود: در یک سال اخیر اتفاقات خوبی در حوزه اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است.
ستاری با اشاره به اینکه متأسفانه روشهای غلطی را در گذشته در حوزه پژوهش داشتهایم، افزود: تاکنون هزینههای گزافی در حوزه پژوهش شده است.
زیرساختهای فکری را عوض تا تحولات جدی در همه حوزههای اقتصادی اتفاق بیفتد
وی تصریح کرد:شرکتهای دانشبنیان پس از شناخته شدن به عنوان دانشبنیان میتوانند از تسهیلات قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان مانند معافیتهای مالیاتی، گمرکی و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.
ستاری افزود: بسیاری از زیرساختهای فکری را باید عوض کنیم و تحولات جدی باید در همه حوزههای اقتصادی اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی به ریاست رئیس جمهور ادامه داد: باید در آینده جهتگیری اقتصاد را به سمت دانشبنیان شدن سوق دهیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: از کلیه طرحهایی در راستای رفع مشکلات استان استقبال میشود که با وجود 13 هزار دانشجو در دانشگاه بیرجند میتوان در رفع مشکلات استان گامهای مؤثری برداشت.
وی با بیان اینکه مشکلات استان با اعتبار و مراجعه به تهران حل نمیشود، بیان کرد: باید حل مشکلات استان با استفاده از ظرفیتهای خود استان حل شود.
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