به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر شنبه در آئین بهره برداری از پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری اردبیل تصریح کرد: مهمترین بخش در رونق اقتصادی بحث حمایت از تولید است، اما هم اکنون در بخش توسعه ای تولیدات کشاورزی با کم آبی روبرو هستیم.

وی بحث کم آبی در این بخش را جدی و نگران کننده دانست و با تاکید بر ارائه راهکارهای علمی و عملی یادآور شد: در حال حاضر کم آبی در بخش کشاورزی بگونه ای است که در شمال استان اردبیل به عنوان مرکز تولیدات کشاورزی استان برای کشت دوم با مشکل مواجه شده ایم.

استاندار اردبیل در عین حال با اشاره به دستاوردهای سفر رویس جمهور به این استان در زمینه رونق بخش کشاورزی و حل مشکلات پیس رو ادامه داد: در این سفر تبدیل 83 هزار هکتار ازاراضی کشاورزی استان به آبیاری مدرن مصوب شده که می‌ تواند بخش عمده‌ای از مشکلات کشاورزان منطقه را حل کند.

توسعه اردبیل در گرو ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی

وی اما یکی دیگر از بخش های توسعه این استان را توجه ویژه به بخش صنعت دانست و تصریح کرد: توسعه پایدار این استان علاوه‌بر کشاورزی در گرو ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ و مادر است.

خدابخش با بیان اینکه هم اکنون در دوره رکود اقتصادی هستیم، یادآور شد: دولت زمانی بر روی کار آمد که رکود و تورم در بالاترین حد خود بود، امسال تا حدودی تورم مهار شده رکود همچنان مانده است که باعث می شود زنجیره ای از مشکلات اقتصاد و اجرایی را شاهد باشیم.

وی اولویت دولت را رونق اقتصادی و خروج از رکود برشمرد و عنوان کرد: در این زمینه باید پروژه‌های عمرانی فعال شود که این مهم با تلاش‌های صورت گرفته در این استان محقق شده و سفر اخیر دولت به استان نیز با مصوبات امیدوار کننده بویژه در زمینه تخصیص 100 درصدی اعتبارات این روند را تسریع خواهد داد.

استاندار اردبیل تخصیص این میزان اعتبارات را مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه بسیاری از مشکلات استان می تواند با اختصاص 100 درصدی اعتبارات حل شود، افزود: باید در نظر داشت که در سالهای اخیر تا 25 درصد اعتبارات مصوب استان تخصیص می یافت که باعث رکود اقتصادی شده بود.

احداث فضای سبز یکی از نیازهای شهری اردبیل است

وی افتتاح بیش از 118 میلیارد تومان پروژه عمرانی در مناطق شهری اردبیل را یکی از راه‌های فعال شدن بخش عمرانی و خروج از رکود دانست و اضافه کرد: بیش از 50 درصد این اعتبارات زیربنایی می باشد که برای دستیابی به توسعه شهری بسیار مهم است.

خدابخش با تاکید بر لزوم رسیدگی و ارائه خدمات متوازن به مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر اردبیل تاکید کرد: در کنار آن باید به توسعه فضای سبز بویژه پارکها توجه ویژه ای اعمال شود، چراکه این مناطق امروزه جزو مناطق فانتزی بحساب نیامده و به عنوان ملزومات شهری یاد می‌شود.

وی با بیان اینکه زندگی شهری در دوره استقرار صنعت توسعه فضای سبز و وجود پارک را الزامی کرده است، گفت: پارک یکی از نیازهای جامعه بشری است، اگر پارک نباشد کودکان نمی توانند روح و جسم حود را تلطیف کنند و در سایه آن خشونت و بزهکاری افزایش خواهد یافت.