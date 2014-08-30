شش پروژه ورزشی در استان البرز افتتاح شد

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز در مراسم افتتاح پروژه های ورزشی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت و نشان دادن توانایی های ورزش البرز 6 پروژه ورزشی در شهرستان های استان افتتاح شد.

این مسئول به افتتاح مهمانسرای ورزشکاران اشاره کرد و گفت:: مهمانسرای ورزشکاران انقلاب اسلامی کرج با 3000متر زیربنا و شامل 4 طبقه سوئیت،اتاق استراحت و ...افتتاح شد و در اختیار ورزشکاران و قهرمانان قرار خواهد گرفت.

گل محمدی ادامه داد:از دیگر پروژهای ورزشی که به مناسبت هفته دولت در استان البرز افتتاح شد می توان از زمین فوتبال چمن طبیعی شریعتی کرج ،سالن ورزشی چند منظوره مشکین دشت کرج ،سالن چند منظوره رجایی شهر کرج ،سالن ورزشی چند منظوره شلمزار ساوجبلاغ و سالن ورزشی چند منظوره رامجین ساوجبلاغ یاد کنم که با افتتاح این چند پروژه ورزشی در مجموع 15708متر مربع به ظرفیت های سرانه ورزشی البرز اضافه خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز در تصریح کرد:در هفته دولت چندین مسابقه ورزشی در استان البرز تحت عنوان هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دولت برگزار شد.