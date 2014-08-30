ارتش رژیم صهیونیستی: وضعیت تمام مناطق به حالت عادی بازگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: از ساعت 18 به وقت تل‌آویو، وضعیت در تمامی مناطق به حالت عادی بازگشته است.

این بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی در حالی صادر شده که فلسطینیان از همان شب اعلام آتش بس، جشن پیروزی ملت و مقاومت را در غزه و کرانه باختری برگزار کرده بودند.

این مسئله به خوبی بیانگر میزان هراس صهیونیست‌ها از گروه‌های مقاومت در منطقه است که در جنگ اخیر نشان دادند با حفظ اتحاد میان خود می‌توانند به اهداف بالایی دست پیدا کرده و حتی هدف غایی خود را که همان آزادی کل سرزمین فلسطین از دست صهیونیستها است، در آینده ای که خیلی دور نیست، محقق کنند.