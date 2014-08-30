  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۱۷

سایه رعب و وحشت بر سر جنایتکاران/

ارتش رژیم صهیونیستی: وضعیت تمام مناطق به حالت عادی بازگشته است

ارتش رژیم صهیونیستی چند روز پس از برقراری آتش‌بس فراگیر در غزه ، ساعتی پیش با صدور بیانیه‌ای از بازگشت آرامش به سرزمین‌های اشغالی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: از ساعت 18 به وقت تل‌آویو، وضعیت در تمامی مناطق به حالت عادی بازگشته است.

این بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی در حالی صادر شده که فلسطینیان از همان شب اعلام آتش بس، جشن پیروزی ملت و مقاومت را در غزه و کرانه باختری برگزار کرده بودند.

این مسئله به خوبی بیانگر میزان هراس صهیونیست‌ها از گروه‌های مقاومت در منطقه است که در جنگ اخیر نشان دادند با حفظ اتحاد میان خود می‌توانند به اهداف بالایی دست پیدا کرده و حتی هدف غایی خود را که همان آزادی کل سرزمین فلسطین از دست صهیونیستها است، در آینده ای که خیلی دور نیست، محقق کنند.

کد مطلب 2360762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها