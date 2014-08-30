به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری عصر شنبه در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چرا یک سری شاخص‌های عددی درباره موفقیت‌های یک دانشگاه از جمله تعداد دانشجویان را رد کردید، اظهار کرد: من شاخص عددی را رد نکردم اما اگر در قالب مقالات آی‌اس‌آی بخواهیم علم را بسینجیم قطعا این به عنوان تنها محور محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه علم به دو بخش است یکی بحث تجاری‌سازی و دیگری موضوع مرز دانش است، افزود: اشتباهی که در گذشته در حوزه علمی و فناوری اتفاق افتاده این بوده که این دو بخش را با هم درنظر گرفته‌اند یعنی جایی که باید کار تجاری‌سازی می‌کردیم با بودجه دولت انجام می‌شده و با این کار به هیچ جایی نرسیدیم چون دولت هیچ کاری را نمی‌تواند تجاری کند.

ستاری ادامه داد: راهکار دولتی توانایی رقابت با بازار و کار تجاری را ندارد و کار تجاری کاری است که ارزش افزوده بالایی در حوزه علمی دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه امروز دیگر بحث اقتصاد دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ نفتی، فولادی و سرمایه‌گذاری بزرگ نیستند، گفت: امروز شرکت‌های اول دنیا در حوزه آی‌تی مثل گوگل، مایکروسافت و شرکت‌هایی هستند که در داخل یک اتاق کوچک هدایت می‌شوند و ارزش افزوده بسیار بالایی را ایجاد می‌کنند.

رسیدن به اقتصاد دانش بنیان نیازمند دانشگاه‌های پویا است

ستاری با بیان اینکه امروزه برندها در اقتصاد دانش‌بنیان مطرح هستند، تصریح کرد: اگر بخواهیم به این مرحله برسیم نیازمند دانشگاه‌های پویا هستیم چراکه زیرساخت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد در سایر کشورهای دنیا وجود ندارد.

وی همچنین در خصوص ماندگاری نخبگان در کشور افزود: موضوع ماندگاری نخبگان یکی از موضوعات مهم در بنیاد ملی نخبگان است که بنیاد نخبگان استانی باید نخبگان برتر هر استان اعم از دانشگاهی، المپیادی و رتبه‌های برتر کنکور را در سطح استان ماندگار کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید جهت‌گیری دانشگاه‌های استان به سمت اقصاد دانش بنیان قرار گیرد، افزود: اگر جهت‌گیری دانشگاه‌های استان به سمت اقتصاد دانش‌بنیان قرار گیرد در همه شرایط حمایت می‌شوند ولی اگر بخواهند روش‌های گذشته را دنبال و دانشگاه بخواهد با بودجه‌های دولتی کارش را پیش ببرد این امر امکانپذیر نیست.

شناسایی بیش از 700 شرکت دانش‌بنیان در کشور

ستاری در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند شرکت دانش‌بنیان در سطح کشور شناسایی شدند، گفت: تاکنون بیش از 700 شرکت دانش‌بنیان در سطح کشور شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به مشوق‌های درنظر گرفته شده برای صادرکنندگان محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان یادآور شد: در سال‌جاری تسهیلات سه درصد جایزه صادراتی را برای صادرات محصولات دانش‌بنیان فعال کردیم.

حضور در جمع اعضای کارگروه‌های تخصصی و اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان، بازدید از دانشگاه‌ بیرجند، سه آزمایشگاه مورد حمایت معاونت علمی و فناوری، بازدید از دستاوردهای فناورانه پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی و نمایشگاه این پارک، دیدار با امام جمعه بیرجند و حضور در نشست توسعه علم و فناوری و کارگروه پژوهش و تحول اداری خراسان جنوبی از دیگر برنامه‌های امروز سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی بود.