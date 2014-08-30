همايش ملكوت هشتم مقدمه اي براي توسعه ارتباطات فرهنگي بين فارس و خراسان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آرين منش شنبه شب در همايش ملكوت هشتم، افزود: استان فارس و خراسان، دو استان با پيشينه بسيار درخشان فرهنگي و مذهبي و با وجود فرهيختگان و انديشمندان بزرگ و صاحب نام، مي توانند ارتباطات فرهنگي گستردگي نسبت به گذشته داشته باشند.

وي ادامه داد: لذا اين حركت ارزشمند مي تواند مقدمه اي براي توسعه اينگونه ارتباطات باشد.

رئيس هيئت مديره موسسه آفرينشهاي هنري آستان قدس رضوي با بيان اينكه آستان قدس رضوي با دارا بودن 15 موسسه بزرگ فرهنگي و دانشگاهي به يكي از قطبهاي فرهنگي كشور تبديل شده است، گفت: دانشگاه علوم اسلامي رضوي، دانشگاه امام رضا و موسسات بزرگ پژوهشي، علمي، آموزشي و هنري از اين جمله اند.

آرين منش همچنين با اشاره به فعاليتهاي موسسه آفرينشهاي هنري گفت: موسسه آفرينشهاي هنري كه برگزار كننده اينگونه همايشها در كشور است خدمات ارزشمندي از جمله جمع آوري آثار فرهنگي و انعكاس آنها و انتشار نفايس ارزشمند انجام داده است و از اقدامات اخير اين موسسه جمع آوري نغمه هاي رضوي از سراسر كشور است.

رئيس هيئت مديره موسسه آفرينشهاي هنري آستان قدسس رضوي اظهار كرد: يكي ديگر از كارهاي موسسه كه سالهاي طولاني است انجام مي شود انجمن ادبي رضوي است كه بزرگان اين انجمن كه از پيشكسوتان شعر آئيني هستند در همايش ملكوت هشتم حضور دارند.