به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتي شنبه شب در همايش ملكوت هشتم، گفت: در شرايطي كه دشمن با تمام ابزار تلاش مي كند تا بين مردم و اهل بيت (ع)فاصله بياندازد و داعش كاري مي كند كه يادمان اهل بيت حتي از نظر فيزيكي از بين برود، بيان، شعر و هنر شاعران در ماندگاري ارزشهاي جاودان موثر خواهد بود.

وي بيان كرد: ارادتمندي به اهل بيت(ع) باعث شده كه امامي كه تصور مي شد غريب الغرباست، غريب نباشد و مي توان گفت كه تنها امامي كه غريب نيست امام رضا (ع) است.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس اظهار كرد: چيز ارزشمندي است كه خداوند به انسان توفيق بدهد كه ذوق و طبع شعري اش را خرج اهل بيت بكند كه هم در دنيا و هم در آخرت ارزشمند باشد.

همتي ابراز داشت: بتوانيم در دهه ارزشمند كرامت سبك زندگي اهل بيت را در زبان شعر و مستقيم منتقل كنيم.

وي همچنين گفت: اميدواريم كه شاخص ما همواره ولايت باشد.