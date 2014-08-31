جشنواره شعر حضرت زینب (س) در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه همایش علمی و پژوهشی منزلت خانواده در سبک زندگی در فرهنگ رضوی افزود: این سومین همایش است که با نام حضرت زینب (س) برگزار می شود که امیدواریم با موضوع جدید در خدمت مکتب رضوی باشیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده در این میان رسالت بسیار بزرگی بردوش رسانه ها و علما وجود دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: رسانه های غربی در صدد این هستند که فرهنگ غیر اسلامی را در کشورمان نهادینه کنند ولی موفق نمی شوند.

مقدم تاکید کرد: برگزاری همایش رضوی در تقویت فرهنگ اسلامی و ارزشهای اسلامی بسیار موثر است.

وی در ادامه افزود: امروزه نسل جوان در تیر رس دشمنان هستند بنابراین باید در تقویت بنیه دینی جوانان تلاش کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان یاد آورشد: امروزه مهمترین راهکار برای برون رفت از آسیبهای اجتماعی در جامعه ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی و توجه به سیره اهل بیت (ع) است که در تحقق این امر مهم باید دستگاههای فرهنگی تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.

مقدم با اشاره به اینکه اولین جشنواره شعر حضرت زینب (س) همزمان با ولادت این بانوی بزرگوار می شود.

وی افزود: حضرت زینب (س) الگوی زنان عالم در حجاب و عفاف، تولی و تبری می باشند و این برنامه هم با مشارکت دستگاههای فرهنگی و رسانه ها امکان پذیر است.