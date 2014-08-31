وعده‌ دولتمردان در طول عمر دولت قابل تحقق باشد/ بودجه مشهد متناسب با موقعیت و جمعیت آن نیست

سید جلال فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر به خراسان رضوی هشتمین سفر استانی رئیس‌جمهور است و اولین جلسه هیئت وزیران در سفرهای استانی در مشهد برگزار خواهد شد که امیدواریم سفر دولت آقای روحانی به این استان دستاوردهای خوبی را به دنبال داشته باشد.

فیاضی ادامه داد: سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به خراسان رضوی فرصت و موقعیت مناسبی برای این استان است و در این میان انتظار مردم از دولت تدبیر و امید اتخاذ تصمیمات کارشناسی و پرهیز از دادن وعده های غیرعملی و غیرکارشناسی است.

عضو شورای شهر مشهد تاکید کرد: دولت باید وعده هایی بدهد که در طول عمر دولت یازدهم قابل تحقق باشد و این مسئله را باید در نظر داشت مصوباتی که منجر به افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود گره‌ای از مشکلات این استان باز نخواهد کرد زیرا در حال حاضر پروژه های نیمه تمام بسیاری در این استان وجود دارد که طی سال‌های گذشته محقق نشده است.

بودجه مشهد متناسب با موقعیت و جمعیت این شهر باشد

وی با اعلام اینکه نگاه به شهر مشهد باید متناسب با موقعیت پایتخت معنوی ایران و شاخصه‌های آن باشد، افزود: اکنون شاخص جمعیتی خراسان رضوی 8 درصد جمعیت کشور است اما متاسفانه بودجه این استان کمتر از 6 درصد است و ضرورت دارد تا به‌عنوان مطالبه‌ای جدی بودجه این استان باتوجه به شاخصه‌های جمعیت و مساحت به 8 درصد برسد ودر صورتی که بودجه استان متناسب با جمعیت باشد بسیاری از مشکلات خراسان رضوی بر طرف می‌شود.

فیاضی یادآور شد: نکته دومی که باید در رابطه با خراسان رضوی و شهر مشهد مورد توجه قرار دارد تمرکز بر روی مسائل پایتخت معنوی است، شهر مشهد 50 درصد جمعیت کل خراسان رضوی را در اختیار دارد و ضرورت دارد تا بر روی مسائل و مشکلات این شهر تمرکز جدی صورت گیرد.

مدیرمسئول سابق روزنامه شهرآرا تاکید کرد: نکته سومی که باید به آن اشاره کرد موضوع حضور سالانه 25 میلیون زائر به پایتخت معنوی است و در حقیقت خدماتی که در این شهر به زائران و مسافران ارائه می شود خدمت به کل مردم ایران است و مطابق سخن رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد سالانه 140 میلیارد تومان میزان هزینه درمانی زائران است که از محل اعتبارات استان پرداخت می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد بر مسئله فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و رسیدگی به مباحث ترافیکی مشهد تاکید کرد و افزود: این مسائل نیز باید مورد توجه قرار گیرد اما در کنار همه این موارد پرداختن به مسائل خاص و ویژه شهر مشهد نظیر طرح پیرامونی اطراف حرم مطهر که با تراز فیزیکی صفر شروع شده و باید از محل خود طرح کسب درآمد صورت گیرد همچنان بلاتکلیف باقیمانده است.

دولت طرح پیرامونی اطراف حرم مطهر را از تراز فیزیکی صفر خارج کند

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 18 سال است که این طرح در جریان است و تا به امروز کمتر از 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این در حالی است که طرح پیرامونی اطراف حرم مطهر بافتی است که همه زائران از این طریق به حرم مطهر مشرف می شوند.

فیاضی عنوان کرد: این پروژه پیشانی کارآمدی نظام است و باید دولت این طرح را از تراز فیزکی صفر خارج و با تملک و سرمایه‌گذاری به روند اجرای این پروژه سرعت دهد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات یادآور شد: اگر این پروژه از تراز فیزیکی صفر خارج شود آنگاه علاوه‌بر مراکز تجاری و اقامتی، مراکز فرهنگی و اسکان نیز در این طرح در نظر گرفته می شود.

اصلاح بافت حاشیه شهر و تسریع در اجرای خط 2، 3 و 4 قطار شهری

معاون سابق فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: مشکل دیگر، بافت حاشیه شهر مشهد است و در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار نفر در این بافت زندگی می‌کنند که این امر علاوه‌بر مشکلات فرهنگی و اجتماعی به لحاظ ایمنی نیز خطراتی را به دنبال دارد و انتظار می‌رود دولت نسبت به اصلاح بافت حاشیه شهر به صورت فازبندی شده اقدام کند و با توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت زمینه بازسازی و نوسازی حاشیه‌های این شهر را فراهم سازد.

وی اظهار کرد: نکته آخری که در رابطه با شهر مشهد باید به آن توجه شود مسئله حمل و نقل عمومی و ترافیک است که با توجه به اینکه زائران در ایام نوروز و تابستان بیشتر به مشهد سفر می کنند ضرورت دارد تا دولت در جهت سرعت بخشیدن به خط 2، 3 و 4 قطار شهری و نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی این کلانشهر اقدام کند.