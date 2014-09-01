به گزارش خبرنگار مهر، شهر کرمان بر روی دریاچه‌ای از آب زیرزمینی قرار گرفته و این میزان آب به وسیله چاه‌های جذبی فاضلاب وارد زمین می‌شود و در هر ثانیه بر حجم این آب افزوده می‌شود.

به گفته رئیس سازمان زمین شناسی استان کرمان وجود این آب‌ها مخاطره‌ای جدی برای شهر کرمان است.

علی رشیدی به خبرنگار مهر گفت: کرمان بر روی بستری قرار گرفته است که قابلیت جذب آب را ندارد در زیر سطح شهر کرمان لایه‌ای سنگی قرار دارد و در واقع می‌توان گفت زیر شهر کرمان بستری کاسه‌ای شکل وجود دارد که به دلیل وجود چاه‌های جذبی فاضلاب هر ثانیه برحجم این آبها افزوده می شود.

فاضلاب شهری به وسیله دهلیز خارج می شود

وی گفت: برای حل این مشکل در سال‌های اخیر دهلیزهایی در زیر شهر کرمان احداث شده است و سعی می شود این آب به صورت تدریجی از زیر شهر خارج شود.

رشیدی ادامه داد: خروج ناگهانی این میزان آب از زیر شهر کرمان می‌تواند موجب نشست و یا رانش زمین به خصوص در زمان بروز زمین لرزه شود.

وی راه حل اساسی برای حل این مشکل را تکمیل شبکه فاضلاب شهری کرمان دانست.

این در حالی است که پروژه فاضلاب شهری کرمان به دلیل کمبود شدید بودجه سال‌هاست به تاخیر افتاده و اجرای این پروژه حیاتی شهر کرمان اسیر کمبود اعتبار است.

کمبود اعتبار دلیل تاخیر در اجرای پروژه است

خطر بروز زمین لرزه، نشست زمین و همچنین خطرایت که این آب‌ها برای بناهای تاریخی ایجاد می‌کند اما همچنان وجود دارد و این شهر و گذشته‌اش را تهدید می‌کند.

کمال جوانمرد عضو شورای شهر کرمان هم در گفتگو با مهر از کند بودن اجرای این پروژه انتقاد کرد و در گفتگو با مهر اظهارداشت: این پروژه 16 سال پیش شروع شده و هم اکنون پیشرفت آن حدود 25 درصد است.

وی به کمبود اعتبار این طرح اشاره کرد و گفت: در صورت ادامه روند فعلی اتمام اجرای طرح فاضلاب کرمان سالها به طول خواهند انجامید.

نم زدگی مسجد جامع کرمان

جوانمرد افزود: سطح آب‌های زیر زمینی در کرمان افزایش یافته و هم اکنون در برخی مناطق سطح آب به سطح زمین بسیار نزدیک شده است و در صورت خاموش شدن پمپ‌های انتقال آب در برخی مناطق شاهد ورود این آبها به سطح زمین خواهیم بود.

وی تصریح کرد: سطح آب‌های زیر زمینی کرمان در حال افزایش است و به همین دلیل اجرای پروژه فاضلاب باید در اولویت قرار گیرد اما با این روند سالها به طول خواهد انجامید.

وی یکی از راهکارها برای اتمام این پروژه را ورود بخش خصوصی به طرح فاضلاب شهر کرمان و درنهایت فروش آب ناشی از این طرح دانست.

نم زدگی حمام باغ لله از آثار تاریخی شاخص کرمان

600 میلیارد تومان اعتبار نیاز طرح فاضلاب شهری کرمان

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: هم اکنون اجرای پروژه فاضلاب شهر کرمان از ضروریات شهر است اما با کمبود شدید منابع اعتباری برای اتمام این طرح مواجه هستیم.

محمدمهدی زاهدی افزود: کمبود اعتبار اجرای پروژه فاضلاب شهری را با کندی مواجه کرده و این روند باید با ورود بخش خصوصی حل شود.

وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز این طرح 600 میلیارد تومان است که مبلغ زیادی محسوب می شود و باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی رفع شود.

وی گفت: این پروژه می تواند با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در آینده نزدیک اجرایی شود و مشکلات ناشی از افزایش سطح آبهای زیر زمینی کرمان برطرف شود.

زاهدی دلیل عمده تاخیر در اجرای این پروژه را کمبود شدید اعتبار اعلام کرد.

نم زندگی شدید آثار تاریخی کرمان

محسن موحدی، معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در گفتگو با مهر از آبهای زیر زمینی به عنوان تهدید برای آثار تاریخی کرمان خبر داد و گفت: 80 درصد از بناهای تاریخی شهر کرمان در بافت تاریخی کرمان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همین بخش از شهر نیز در گودترین قسمت شهر کرمان قرار گرفته است و به همین دلیل سطح آبهای زیر زمینی در این قسمت از شهر تا سطح زمین دارای کمترین ارتفاع است.

وی ادامه داد: نم زندگی مشهودترین عاملی است که آثار تاریخی کرمان را تهدید می کند و در شرایط کنونی آب به صورت پمپاژ از برخی از این بناها خارج می شود که می توان به مسجد جامع کرمان اشاره کرد.

وی گفت: اگر پمپهای این بنای تاریخی خاموش شود آب در زمانی اندک از سطح زمین بالا می آید.

موحدی خواستار اجرای کامل شبکه فاضلاب شهر کرمان به خصوص در بافت تریخی شهر کرمان شد.

...................................

گزارش: اسما محمودی