منع قانونی برای حضور زنان در مدیریتهای عالی نداریم/ تسهیلات ویژه برای زنان شاغل در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت ملاوردی شامگاه شنبه پس از حضور در همایش تجلیل از زنان نخبه و نمونه شهرستان ملارد در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور بانوان در عرصه مدیریت عالی کشور اظهار داشت: حضور زنان در مدیریتها قانونی نانوشته است یعنی قانونی نداریم که فرماندار یا معاون فرماندار نباید زن باشد، اینها سلیقه ای است و قوانین عرفی یا نانوشته ای که طبق آن عمل می کنند و دولت در این باره در حال فرهنگسازی است. اگر بانوان منصوب شده در پستهای مدیریتی عملکرد خوبی داشته باشند، خود به نوعی فرهنگسازی محسوب می شود.

این مسئول ادامه داد: امیدواریم در آینده ای نزدیک این سقفهای شیشه ای بالای سر خانمها ( که سقف هست ولی دیده نمی شود) برداشته شود.

دولت مخالفتی با سالم سازی فضای کار ندارد اما...

وی سوال دیگری مبنی بر نظر دولت در رابطه با تفکیک جنسیتی ادارات را اینچنین پاسخ داد: دولت مخالفتی با سالم سازی فضای کار ندارد اما اگر نتیجه آن حذف زنان از محیط و بازار کار باشد یا اینکه برای تمام آسیبهای اجتماعی انگشت اشاره به سمت زنان باشد دولت با این مخالف است.

ملاوردی با اشاره به طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران افزود: این طرح با عنوان ارتقای جایگاه زنان یا تکریم مقام زن است اما باید دید به چه روشی اجرا می شود، آیا فقط با اینکه زنان برای زنان کار کنند این تکریم اتفاق می افتد یا اینکه زن و مرد همانند دو انسان در کنار یکدیگر کار و زندگی داشته باشند؟

وضعیت زنان در جامعه امروز راضی کننده نیست

این مسئول در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ادامه روند تفکیک جنسیتی در ادارات کشور و نظر دولت راجع به این موضوع اظهار داشت: ما نظر خودمان را مطرح کردیم، آقای روحانی نیز نظرشان را اعلام کردند، دولت با آن معنایی که این طرح در حال اتفاق است موافقتی ندارد چراکه نمی شود این طرح را به تمام ادارات و مشاغل تعمیم داد.

معاون رئیس جممهور وضعیت امروز زنان جامعه را راضی کننده ندانست و بیان کرد: اگر وضعیت موجود راضی کننده بود دیگر معاونت امور زنان وجود نداشت.

تسهیلات ویژه برای زنان شاغل در راه است

وی در زمینه کاهش ساعات کاری بانوان نیز بیان کرد: طرحی ارائه شده مبنی بر اینکه زنان دارای شرایط خاص نظیر کودک زیر هفت سال، معلول، همسر معلول، بیماری لاعلاج و... بتوانند از این موضوع استفاده کنند که کمیسیون اجتماعی تصویب کرده و منتظر طرح در صحن علنی هستیم.

ملاوردی افزود: در مورد زنان با شرایط عادی نیز دولت طرحی ندارد اما به تسهیلات دیگری نظیر ایجاد مهدکودک در ادارات، ساعت کار شناور ( منعطف شود نه اینکه تقلیل پیدا کند)، دورکاری در برخی مشاغل خاص و... فکر می کنیم تا فشارها بر زنان شاغل کمتر شود.