مرتضی بانک در حاشیه سفر روز گذشته خود به ایلام در گفتگو با مهر اظهار داشت: 140 میلیارد تومان برای طرحهای استان ایلام تخصیص داده شده که تاکنون 25 درصد آن محقق شده است.

بانک افزود: در طول یک سال گذشته دولت تورم را از 40 درصد به 23 درصد کاهش داده است و امیدواریم با اجرای برنامه های اقتصادی بتوانیم تا پایان سال این رقم را به 20 درصد برسانیم.

وی گفت: بعد از سفر دکتر روحانی اقدامات عملی برای اجرای پروژه ها انجام شده و علاوه بر اینکه اعتبارات عمرانی استان نسبت به سال قبل سه برابر شده در دو مورد برای پروژه هایی که در سفر استانی انجام شده دو مبلغ 70 میلیارد تومان تخصیص داده شده که این اعتبارات 100 درصد تخصیص یافته و 25 درصد آن هم اکنون تخصیص داده شده است.

بانک ادامه داد: موضوع سامانه گرمسیری در مرزهای مهران و ایلام 50 هزار هکتار از اراضی زیرکشت این استان را به اراضی آبی اضافه خواهد کرد.

این مسئول اظهار داشت: اعتباری که برای این پروژه در نظر گرفته شده طی چهار سال یک میلیارد دلار خواهد بود که تحول بسیار ارزشمند و مهمی را در استان ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح سطح زمین های آبی و قابل بهره برداری به حدود 110 هزار هکتار خواهد رسید که می تواند باعث ایجاد اشتغال و توسعه کشت در منطقه می شود.