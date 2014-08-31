عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-الجزایر از آغاز عملیات تشخیص هویت قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در داخل مرزهای این کشور خبر داد.

-"محمود الزهار" یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که همه فلسطینیها درباره گزینه مقاومت متحد هستند.

-یک سازمان بین المللی با انتشار گزارشی در خصوص غزه اعلام کرد که بازسازی کامل نوار غزه 20 سال زمان می برد.

-سازمان ملل اعلام کرد که در جریان حمله تروریستها به نیروهای حافظ صلح در منطقه جولان سوریه، 32 نفر از این نیروها نجات یافتند.

-فرمانده نیروهای مسلح فیلیپین اعلام کرد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جولان که تابعیت فیلیپینی داشتند، موفق شدند از دست تروریستها در این منطقه فرار کنند و به منطقه امنی پناه ببرند.

-گروه تروریستی جبهه النصره که در منطقه عرسال لبنان با ارتش این کشور درگیر است، چهار سرباز و یک نیروی امنیتی لبنان را که پیشتر به اسارت گرفته بود آزاد کرد.

-ارتش آمریکا اعلام کرد که جنگنده های این کشور طی سه هفته اخیر 115 بار مواضع داعش در عراق را هدف حملات خود قرار دادند.

-منابع لیبیایی از وقوع درگیریهای خونین میان نیروهای وابسته به خلیفه حفتر و اسلامگراها در شهر بنغازی خبر دادند.

-جنبش فتح به ریاست "ابومازن" اعلام کرد که اظهارات اعضای جنبش حماس بر علیه رهبران فتح به مثابه مانعی بر سر راه دولت آشتی ملی است.

-گروه تروریستی داعش از تشکیل "ولایت فرات" در میان مرزهای مشترک سوریه و عراق خبر داد.