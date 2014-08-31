اصفهان شاهد افتتاح دو هزار و 148 پروژه در هفته دولت بود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور شامگاه شنبه در نخستین یادواره یک هزار شهبد کارمند استان اصفهان که برای نخستین بار در اصفهان برگزار شد با اشاره به حضور نیمی از اعضای هیات دولت در استان اصفهان در هفته دولت اظهار داشت: حضور این مسئولان در استان اصفهان باعث شد صدای زاینده رود در تهران بلندتر شنیده شود.

وی به برخی اقدامات صورت گرفته در هفته دولت در راستای تکریم کارمندان اشاره کرد و ادامه داد: را ه اندازی برنامه صدای کارمند در صدای اصفهان از اقداماتی است که در راستای ایجاد پلی ارتباطی بین کارمندان و مردم صورت گرفته است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این برنامه هر هفته یک ساعت اجرا خواهد شد، افزود: برگزاری یادواره یک هزار شهید کارمند استان اصفهان نیز از اقدامات بی نظیری است که به مناسبت هفته دولت در اصفهان برنامه ربزی و اجرایی شد.

وی با بیان اینکه اصفهان شش درصد از جمعبت کشور و 10 درصد شهیدان را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: 10 درصد از ایثارگران و جانبازان کشور نیز متلعق به استان اصفهان هستند.

زرگرپور در ادامه با بیان اینکه استان بیشتربن نیرو را به جبهه های حق علیه باطل اعزام کرده است ، افزود: از استان اصفهان و به ویژه شهرهای کاشان و نجف اباد 2 لشکر و 4 تیپ به جبهه ها اعزام شده اند.

وی در ادامه به افتتاح دو هزار و 148 پروژه با اعتبار 1600 میلیارد تومان در استان اصفهان به مناسبت هفته دولت اشاره و بیان داشت: نیمی از این پروژه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.

استاندار اصفهان ادامه داد: پروژه های دولتی افتتاح شده در هفته دولت در استان عمرانی، دفاعی و خدماتی بوده است . پروژه های بخش خصوصی بیشتر در حوزه کشاورزی بوده است.