روند فعلی پژوهش در کشور باید اصلاح شود/ مخترعان به بدهکاران بانکی تبدیل نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری شنبه شب در نشست توسعه علم و فناوری و کارگروه پژوهش و تحول اداری خراسان جنوبی با بیان اینکه فضای دانشگاه باید به سمتی برود که مشکلات جامعه را حل کند، اظهار کرد: در کشور پژوهشگاه‌هایی داریم که هزاران میلیارد تومان در آنها هزینه شده است در حالی که یک طرح مفید در سطح کشور ارائه نداده‌اند.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که روند فعلی پژوهش در کشور اشتباه است و این سیستم باید اصلاح شود که این اصلاح با فرهنگ‌سازی امکان پذیر است.

ستاری بیان کرد: استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به راحتی برای کسانی که قصد ورود به حوزه دانش‌بنیان را دارند قابل دسترسی است و تا سقف 300 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه برای تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از هزینه‌های دانشگاه باید از محل فروش دانش تأمین شود، عنوان کرد: حمایت‌های بنیاد در همه استان‌ها هدفمند است.

تجاری‌سازی یک کالای تجاری در قالب وام و تسهیلات انجام شود

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور با اشاره به سیاست‌های معاونت علمی و فناوری در دوره جدید، تصریح کرد: رویکرد جدید ما در آموزش عالی حمایت از اساتیدی است که شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس می‌کنند.

ستاری بیان کرد: از هر حرکتی که سبب حل مشکلات استان با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان شود، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: تجاری‌سازی یک کالای تجاری باید در قالب وام و تسهیلات انجام شود.

ستاری با اشاره به اینکه شرکت‌های نوپای خراسان جنوبی در ابتدای فعالیت خود به سر می‌برند ادامه داد: این شرکت‌ها از ایده برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه نباید مخترع به بدهکار بانکی تبدیل شود، بیان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی شروع خوبی تا کنون در سطح کشور داشته است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه تأیید صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان زمان کمی می‌برد گفت: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان فقط از شرکت‌های خصوصی حمایت می‌کنیم و از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی حمایت نمی‌کنیم.

ستاری با تأکید بر ایجاد نهادهای واسطه بین صنعت و دانشگاه، ادامه داد: باید روش‌های منسوخ گذشته کنار گذاشته شود و نخبگان باید از لحاظ کاری ارضا شوند تا جلوی خروج آن‌ها از استان و کشور گرفته شود.