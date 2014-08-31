سبزپوشان فوتبال پاس همدان آماده رقابت/ هیچ مسابقه ای در لیگ دسته یک راحت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در چندین سالی که تیم فوتبال پاس به همدان منتقل شده، فراز و نشیب های زیادی برای این تیم بوجود آمده بطوری که تیم پاس همدان در سال اول انتقال به این استان به دلیل اینکه یک تیم سطح اول فوتبال ایران در همدان وجود نداشت با استقبال بسیار خوبی در شهر همدان مواجه شد و تیم پاس به سبد خانواده مردم همدان آمد و همه با یک شور و شعف خاصی به آن نگاه می کردند.

امسال نیز تیم پاس همدان به مدیرعاملی بهرام یدی و سرمربی گری داوود مهابادی در لیگ دسته یک کشور قرار دارد که طی قرعه کشی که انجام شده تیم های گروه پاس همدان مشخص شده اند و این تیم در این روزها مشغول تمرینات و آماده کردن خود برای مسابقات در این فصل است.

بر این اساس مراسم قرعه کشی رقابت های فوتبال لیگ دسته یک قهرمانی باشگاه های کشور (جام آزادگان) در سازمان لیگ برگزار شد و تیم پاس در گروه دوم این رقابت ها قرار گرفت که رقابتها از 12 مهرماه با شرکت 24 تیم در دو گروه برگزار می شود.

با توجه به قرعه کشی انجام شده در گروه الف الومینیوم هرمزگان، مس کرمان، استقلال اهواز، فولاد نوین اهواز، گیتی پسند اصفهان، شهرداری اردبیل، یزد لوله، ایران جوان بوشهر، نیروی زمینی تهران، نساجی مازندان، نفت وگاز گجساران ، والفجر شهید سیاسی شیراز و در گروه ب نفت آبادان، شهرداری بندرعباس، راهیان کرمانشاه، داماش گیلان، مس رفسنجان، گل گهر سیرجان، پاس همدان، فولاد یزد، شهرداری تبریز، پارسه تهران، سیاه جامگان مشهد، اتکای گلستان قرار دارند و مسابقات دور رفت چهارم دی به پایان می رسد و دور برگشت از 12 بهمن ماه آغاز می شود.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم پاس همدان تیم شناخته شده ای است و در تلاشیم تا معوقات پاس پرداخت و تیم به روزهای اوج خود باز گردد و از بازیکنان با تجربه در این تیم استفاده کنیم.

بهرام یدی افزود: یکی از اولویت های امسال باشگاه ایجاد کمیته فنی است که در این کمیته مدیرعامل، داوود مهابادی، پورمسلمی و دو تن دیگر عضو خواهند بود.

وی بیان داشت: همچنین یکی از برنامه ها و راهبردهای اساسی تیم پاس استفاده از ظرفیت های استانی و بومی گزینی است.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با بیان اینکه در راستای استفاده از پتانسیل ها و پرورش استعدادها، آکادمی فوتبال تیم پاس در شهرستان های استان همدان تشکیل می شود، اضافه کرد: به همین دلیل باشگاه پاس همدان نسبت به این امر اقدام کرده است.

یدی عنوان داشت: آکادمی فوتبال پاس همدان در شهرهای نهاوند، ملایر و تویسرکان در رده جوانان و امید ایجاد می شود که هزینه مربوط به تامین مربی تیم ها و دیگر هزینه ها در این راستا به عهده باشگاه پاس است.

سرپرست تیم پاس همدان در ادامه با بیان اینکه اسامی اعضای تیم فوتبال پاس همدان برای حضور در فصل جدید رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور اعلام شد، گفت: بعد از بررسی تست پزشکی بازیکنان و تصمیم نهایی کادر فنی و موافقت مدیرعامل باشگاه اعضای تیم فوتبال پاس برای حضور در فصل جدید رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور اعلام شد.

ابراهیم محمودی ابراز داشت: سیدجلیل احمدی، امیرمقداد مالکی، مهرداد بشاگردی دروازه بانان تیم پاس همدان همدان هستند.

وی اذعان داشت: همچنین مدافعان وحید جلالی نیا، نادر هوشیار، وحید جلالی نیا، محمد صبوری، مهدی محمد، محمدصادق کرمی، محسن حمیدی و میلاد صالحی هستند.

محمودی اظهار داشت: وحید محمدی، روح الله عبدالهی، سیدجمال معصومی، حسین کاظمی، محسن آذرباد، فریار شهبازی، شهریار خیشوند، آرمین طلایی منش، پیمان نامور، امین شهیدزاده، سروش ناصری و اسحاق سبحانی نیز به عنوان هافبک ها انتخاب شده اند.

سرپرست تیم پاس همدان افزود: همچنین مهاجمان سعید خردمند، مجتبی محبوب مجاز، ایمان نعمت پور، هادی خیری، علی یونسی و مصطفی سلگی هستند.

وی بیان داشت:همچنین در صورت صلاحدید کادر فنی بازیکن جدید براساس سهمیه اعلام شده جذب خواهد شد.

سرمربی پاس همدان در ادامه با اشاره به اینکه تیم های حاضر در گروه تیم پاس همدان مشخص شده اند، اضافه کرد: نیروها در تیم ها تقسیم شده اند و هر دو گروه متعادل هستند.

داوود مهابادی عنوان داشت: بدنسازی بازیکنان تیم پاس همدان از دیروز تمام شده و کار با توپ و تاکتیکی از امروز شروع می شود و بازیکنان دو به دو یا چهار به چهار با یکدیگر به تمرین می پردازند.

وی با اشاره به اینکه همچنین با توجه به اینکه تاریخ اولین بازی نیز مشخص شده است، ابراز داشت: قصد داریم تا چند بازی تدارکاتی را با تیم ها داشته باشیم تا شاهد اولین بازی خوبمان در این فصل باشیم.

مهابادی با بیان اینکه حریف آسان در رقابت های لیگ یک وجود ندارد و همه تیم ها برای کسب بهترین جایگاه گام به مسابقات می گذارند، اذعان داشت: هر دو گروه دارای تیم های مدعی و با سابقه هستند و نمی توان مسابقه ای را راحت تلقی کرد.

سرمربی تیم پاس همدان با اشاره به اینکه امروزه همه تیم ها با سرمایه گذاری لازم به توانمندی مناسبی برای رقابت در عرصه لیگ یک دست راه یافته اند و نمی توان از قبل پیش بینی کرد که چه تیم یا تیم هایی مدعی اصلی هستند، اظهار داشت: همه تیم ها به فراخور شرایط شانس قهرمان شدن دارند و قطعا تیمی که بهتر حمایت شود و از فرصت ها و ظرفیت های ایجاد شده استفاده مطلوب تری داشته باشد، قهرمان است.

وی بیان داشت: همچنین ملاک انتخاب نفرات تیم پاس را تعصب، تعهد و اخلاق مداری قرار داده ام چرا که بازیکن باید نسبت به تیمی که در آن بازی می کند متعصب و متعهد باشد.