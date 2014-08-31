مسافرکشهای تاکسی نما زیر ذره بین نظارتی سازمان تاکسیرانی کرج

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج در این خصوص گفت: اخیرا در تماس های تلفنی شهروندان با سامانه نظارتی سازمان به افزایش فعالیت خودروهای شخصی با تابلوی آژانس که تظاهر به تاکسی بودن دارند، اشاره شده است که تشدید نظارت و برخورد قانونی با متخلفین در دستور کار قرار دارد.



پرویز اسکندری عنوان کرد: حوزه انتظامی سازمان با گشت زنی محسوس و نامحسوس در شریان های ارتباطی سطح شهر، تاکسی های شخصی تاکسی نما را شناسایی و پس از توقف آنها، برخورد قانونی لازم را به عمل می آورند که رفتارها دارای چند سطح است و در صورت تکرار تخلف، شدت برخورد افزایش می یابد.





این مسئول از تهیه و تدوین دستور العملی خاص در ارتباط با فعالیت تاکسی های شخصی تاکسی نما و ابلاغ آن به سازمان خبر داد و گفت: بزودی شاهد انسجام فعالیت ها و قانونمندی اقدامات جهت برخورد با متخلفین خواهیم بود چرا که دیدگاه شهروندان نسبت به تاکسی ها، برگرفته از اعتماد است و نباید اجازه دهیم رابطه استوار بر اعتماد و امنیت بین مسافرین و ناوگان تاکسیرانی خدشه دار شود.



درخواست از اولیای دانش آموزان



پرویزی با اشاره به قرار داشتن در آستانه سال جدید تحصیلی، از اولیای دانش آموزان درخواست کرد به فرزندان خود توصیه کنند تحت هیچ شرایطی از مسافرکش های شخصی جهت جابه جایی بین مسیرهای درون شهری استفاده نکنند و حتی در صورت انتظار بیشتر، از تاکسی های دارای آرم و رنگ مشخص استفاده کنند.



مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج و حومه خاطر نشان کرد: در گذشته مواردی به سازمان و دستگاه های انتظامی و قضایی گزارش شده که حاکی از انجام تخلفات و جنایت هایی توسط مسافرکش های شخصی بوده است و از آنجا که فعالیت آنها تحت نظارت و مدیریت ارگان خاصی نیست، از همین رو پیگیری تخلفات شان نیز به آسانی قابل انجام نمی باشد.



این مسئول در پایان افزود: آندسته از مسافرکش های شخصی که متقاضی فعالیت در ناوگان تاکسیرانی شهر هستند، می توانند با مراجعه به سازمان و طی روال قانونی و اداری، نسبت به دریافت امتیاز تاکسی و فعالیت به صورت خطی یا گردشی در سطح شهر اقدام نمایند.