جزئیات توزیع کارت آزمون فراگير ارشد پيام نور/ رقابت 78 هزار نفر در جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دوره‌هاي فراگير مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام­ نور سال 93 صبح روز جمعه 14 شهریورماه در 92 شهرستان مختلف كشور با رقابت 78 هزار و 931 نفر برگزار می شود.

كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه 11 شهریورماه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي براساس توضيحات بند «ب» باید به سايت سازمان و يا باجه­ هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول اعلام شده مراجعه کنند.

نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون:

كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه ­شنبه 11 شهریورماه براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد رهگيري و ...) از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه کنند.

براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

نحوه رفع مغایرت کارت آزمون

با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12و 15 (شامل نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، موسسه فارغ‌التحصيلي، معدل مقطع كارشناسي، معدل مقطع كارداني «مربوط به دانشجويان يا فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ناپيوسته»، و كدرشته‌ محلهاي انتخابي براساس اولويت علاقه داوطلب) كارت شركت در آزمون مشاهده کنند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 14 شهریورماه منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3 و 8 (جنس و معلوليت) تفاوتي مشاهده کردند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند.

چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل شده، در نظر گرفته شده است.

چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در سهميه ثبت نامي (بند 7) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان، سپاه پاسداران، بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت جهاد كشاورزي و ستاد كل نيروي مسلح) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود تا تاريخ 15 شهریورماه به ارگان مربوطه مراجعه کنند.

آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون:

نماينده سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه 12 و پنجشنبه 13 شهریورماه صبح از ساعت 8:00 تا 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 تا 18:00 در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي­ شوند، آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون در جدول شماره 2 درج شده است.

فرآيند برگزاري آزمون از ساعت‌ 8:30 (هشت و سي دقيقه‌) آغاز مي‌ شود. در ورودی حوزه­ هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت صبح) بسته خواهد شد. لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.