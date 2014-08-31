به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظمزاده صبح یکشنبه در بازدید از ایستگاههای مطالعه در بیرجند و در جمع مسئولین کتابخانههای عمومی شهرستان بیرجند اظهار کرد: استان خراسان جنوبی در بازگشت کتابهای ایستگاه مطالعه در رتبه ممتاز کشور قرار داشته است.
وی بیان کرد: پیشتازی استان در استقبال از ایستگاههای مطالعه نیازمند همکاری بیشتر مردم در بازگشت کتاب به ایستگاههای مطالعه است.
کاظمزاده ادامه داد: میزان برگشت کتاب به ایستگاههای مطالعه استان در سال 92 حدود 70 درصد بوده است.
وی گفت: بازگشت کتاب به ایستگاههای مطالعه استان در شش ماهه نخست امسال با کاهش 15 درصدی روبرو شده است.
فعالیت 10 ایستگاه مطالعه فعال در سطح استان
کاظمزاده تعداد ایستگاههای مطالعه فعال در استان را 10 ایستگاه دانست و افزود: از این تعداد هفت ایستگاه در شهرستان بیرجند و سه ایستگاه در شهرستان های فردوس، قاین و طبس مستقر هستند.
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی ادامه داد: بیش از 210 هزار جلد کتاب در ایستگاههای مطالعه استان از ابتدای آغاز طرح توزیع شده که از این تعداد تنها حدود 105 هزار جلد به ایستگاههای مطالعه استان برگشت داده شده است.
کاظمزاده گفت: ایستگاههای مطالعه سادهترین راه دسترسی آحاد مردم به کتاب است که شهروندان باید برای استفاده بهینه از این طرح ملی کتب این ایستگاهها را پس از مطالعه به یکی از ایستگاههای استان برگشت دهند.
برگزاری 8 برنامه فرهنگی و نقد کتاب در کتابخانه های بیرجند
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی همچنین در ادامه به دهه کرامت اشاره کرد و گفت: هشت برنامه فرهنگی و جلسه نقد کتاب در هشت کتابخانه شهرستان بیرجند در این ایام برگزار میشود.
کاظمزاده اظهار داشت: برگزاری جلسه نقد کتاب با حضور اساتید حوزه در کتابخانه 9 دی، جلسه تحلیل و بررسی کتاب با موضوع دهه کرامت در کتابخانه محمدعلی کریمپور، حضور کودکان مرکز خیریه امکلثوم در بخش کودک کتابخانه الغدیر و برگزاری جلسه روخوانی کتاب و برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه خدیجه کبری(س)، برگزاری کارگاه قصهگویی در کتابخانههای شهدای باقریه و محمدعلی کریمپور، برگزاری حلقههای کتاب و اندیشه در کتابخانه عبدالکریم اشراق بیرجندی و ایجاد قفسه کتاب رضوی در کتابخانه استاد سعیدی از جمله هشت برنامه فرهنگی اداره کتابخانههای عمومی شهرستان بیرجند در دهه کرامت است.
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