عباسعلی سپاهی یونسی شاعر و داستاننویس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: در حال حاضر مجموعه بازنویسی خاطرات شهدای خراسانی زمان جنگ را که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده، برای بررسی به ناشر تحویل دادهام. این پروژه، بازنویسی خاطرات شهدا و فرماندهانی چون محمود کاوه، عبدالحسین برونسی، شهید شوشتری و ... را شامل میشود.
وی افزود: عنوان این مجموعه، «قصه قهرمانها» است و هر کتاب آن نیز به طور جداگانه عنوان مستقلی خواهد داشت. قصه قهرمانها یک مجموعه 10 جلدی است که 5 جلد آن را من نوشتم و 5 جلد دیگرش توسط لیلا خیامی دیگر نویسنده کودک و نوجوان نوشته شده است. چندی پیش 5 جلد بازنویسی شده خود را به فرهنگسرای پایداری در مشهد سپردم تا برای چاپ بررسی شود.
این شاعر همچنین درباره آثار دیگر خود گفت: در حال حاضر 2 مجموعهشعر هم آماده چاپ دارم که یکی از آنها مجموعهشعر کودک و دیگری برای نوجوانان است. مجموعهشعر کودک، شامل اشعاری است که بعد از آخرین کار کودکم که انتشارات امیرکبیر چاپ کرد، سرودهام. از میان این اشعار، 40 شعر را انتخاب کردم که از میان آنها تعداد دیگری را انتخاب خواهم کرد. این مجموعهشعر «باران توت شیرین» نام دارد.
سپاهی یونسی در ادامه گفت: شعرهای بعد از مجموعه «شاید همین اطراف باشد» هم که در سال 91 به چاپ دوم رسید، اشعار مجموعهشعر جدید نوجوانم را تشکیل میدهند. این کتاب بین 60 تا 70 شعر نوجوان را که بیشتر در قالب نیمایی هستند، در بر میگیرد. نکتهای که درباره این کتاب وجود دارد، این است که برای آن 5 عنوان انتخاب کردم و آنها را از طریق یک شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشتم و از مخاطبان خواستم که دربارهاش نظر بدهند و جالب است که اسمی که خودم نسبت به آن تمایل داشتم، با بیشترین میزان استقبال روبرو شد.
این نویسنده کودک و نوجوان گفت: هر دو مجموعهشعر جدیدم را برای بررسی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپردهام و منتظر پاسخ کانون درباره آنها هستم.
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