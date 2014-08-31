محمدرضا فروتن داور بخش ویژه جشنواره فیلم رضوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی غلامی با اعلام این خبر و با اشاره به ساختار داوری ثابت در دو حوزه مستند و داستانی گفت: امسال علاوه بر این ساختار، گروهی متشکل از یک چهره سینمایی، یک جامعه شناس و یک کارگردان جوان تحت عنوان داوران بخش ویژه، فیلم ها را به تماشا می‌نشینند.

وی افزود: این گروه بر حسب موضوعاتی همچون احسان و نیکوکاری، محیط زیست و سبک زندگی شهری، جوایزی ویژه را به برترین فیلم ها اهدا می کنند.

حاجی غلامی از محمدرضا فروتن، افشین یداللهی و پوریا آذربایجانی به عنوان داوران بخش ویژه نهمین جشنواره سراسری فیلم مستند و کوتاه رضوی یزد نام برد.

دبیر اجرایی نهمین جشنواره سراسری فیلم مستند و کوتاه رضوی یزد در پایان گفت: یکی از اهداف اصلی ما، حمایت از نگاه ها و تجربه های بدیع فیلمسازان بخصوص در سبک زندگی است.

