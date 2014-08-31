شیراز نیازمند ایجاد کانال برای تاسیسات شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت شنبه شنبه شب در مراسم افتتاح وبهره برداری پروژه های فرهنگی عمرانی خدماتی در جمع مسئولان استان گفت: در اجرای پروژههای تاسیساتی شهری به این موضوع رسیدیم که بسیاری از ادارات اجرایی همانند مخابرات، آبفا وبرخی دیگر از این ادارات اجرایی، چندان اطلاعاتی از وجود شبکه های تاسیساتی آن اداره مربوطه ندارند واین بیانگر ضعف ادارات اجرایی است.

وی پیشنهاد داد: شیراز می طلبد کانال عرضی وطولی را داشته باشد تا تاسیسات شهری عبور داده شود تا در مواقع بحرانی با مشکل مواجعه نشود.

پاک فطرت گواه این موضوعات را قطع شدن چندین ساعته تلفن همراه در ماه های گذشته ، قطع شدن آب شرب منطقه ستارخان ودیگر موارد دانست وافزود: با وجود اینکه قبل از حفاری در اجرای پروژه ستار خان با وجود دریافت استعلام از ادارات مربوطه جهت حفاری، درحین کار با ترکیدن وقطع شدن لوله ویا فیبر نوری مواجعه می شدیم که این را می طلبد که در کلانشهری همانند شیراز باید مدیرت شهری واحد شکل گیرد.

وی با اشاره به افتتاح وبهره برداری 120 پروژه عمرانی ورزشی وخدماتی از سوی شهرداری با اعتباری بالغ بر820 میلیارد ریال ، گفت: اعتبار وافتتاح این پروژه ها با پرداخت عوارض های شهرداری از سوی مردم شیراز است که تلاش داریم با حمایت بیشتر مردم با پرداخت بموقع عوارض های شهرداری بتوانیم خدمات بیشتر وگسترده تری را به شهروندان ارایه دهیم.

شهردار شیراز با تاکید براینکه با تنها با پرداخت عوارض نوسازی وشهرسازی قادر نخواهیم بود پروژه های هزینه بر عمرانی شهری را به بهره برداری برسانیم، افزود: باید تدابیری اتخاذ شود تا از درآمد های مجتمع های تجاری ودیگر موضوعات مبلغی از اجاره بها به شهرداری در قالب عوارض پرداخت شود تا درآمد های پایدار در شهر ایجاد بشود.

مهمترین پروژه های شهرداری شیراز که به مناسبت هفته دولت و دهه کرامت افتتاح وبهره برداری شدبوستان خانواده در بلوار شهید مطهری کوچه 18،پل دوم رضوان در بلوارابوذز غفاری،تقاطع سه سطحی با نام شهدای مهدی آباد که با حضور برخی از مسئولان استان افتتاح وبهره برداری شد.