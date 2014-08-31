همایش ملی تکریم امامزاده صالح(ع) تهران امشب برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نامگذاری روز 5 ذی القعده با نام روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان اظهارداشت: در آستانه این روز امشب یکشنبه 9 شهریورماه همایش ملی تکریم امامزاده صالح(ع) با حضور مسئولان لشگری و کشوری و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی و امام جمعه موقت تهران برگزار می شود.



حجت الاسلام شرفخانی افزود: این همایش با هدف آشنایی بیش از پیش مردم با فلسفه زیارت، مباحث فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه و همچنین تجلیل از هیأت امنا، مدیران و خدام نمونه برگزار می شود.



وی اضافه کرد: در این همایش از ساعت 19 الی 20 مراسم نقاره زنی و گل افشانی حرم برگزار می شود و همایش اصلی بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.