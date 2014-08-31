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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۴۵

همایش ملی تکریم امامزاده صالح(ع) تهران امشب برگزار می شود

همایش ملی تکریم امامزاده صالح(ع) تهران امشب برگزار می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: همایش ملی تکریم امامزاده صالح(ع) تهران امشب 9 شهریورماه با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نامگذاری روز 5 ذی القعده با نام روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان اظهارداشت: در آستانه این روز امشب یکشنبه 9 شهریورماه همایش ملی تکریم امامزاده صالح(ع) با حضور مسئولان لشگری و کشوری و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی و امام جمعه موقت تهران برگزار می شود.

حجت الاسلام شرفخانی افزود: این همایش با هدف آشنایی بیش از پیش مردم با فلسفه زیارت، مباحث فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه و همچنین تجلیل از هیأت امنا، مدیران و خدام نمونه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در این همایش از ساعت 19 الی 20 مراسم نقاره زنی و گل افشانی حرم برگزار می شود و همایش اصلی بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2360909

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