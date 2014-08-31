به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت هشتم شهریور سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در حسینیه ثارالله کرمان گفت: ما با شهیدان عهد و پیمان بسته ایم که وفادار به انقلاب و رهبری و ارزش های انقلاب باقی بمانیم.
وی با اشاره به شش هزار و 800 شهید و 12 هزار جانباز استان کرمان تصریح کرد: شهیدان رجایی و باهنر اسوههای حسنه از لحاظ اندیشه، اخلاق، مدیریت و جهت گیری انقلابی برای همه دولت مردان هستند.
سردار سرلشکر رحیم صفوی ادامه داد: شهید باهنر از یک اندیشه مدیریتی و راهبری بالایی برخوردار بود و از زمان قبل از انقلاب و تا زمان شهادتش به درستی اندیشههای دینی و چگونگی مبارزه با حکومت طاغوت را با استفاده از ایات قرانی به صورت هوشمندانه به جوانان نشان می داد.
وی افزود: شهید رجایی نیز انسانی کمنظیر، خداجوی، مردم باور و عاشق و شیدای امام بود و پاسداری از ارزشها و خدمت به مردم را افتخار میدانست و هرگز پست و مقام اداری نتوانست او را به خود وابسته بکند و خدشهای در منش او وارد کند.
مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: من بارها به دیدار شهید رجایی رفتم و سادگی لباس و اخلاق و رفتار و منش ایشان نشان کامل زهد و تقوی بود و همیشه نماز را بر هر کاری ارجح میدانست و در زمان جنگ نیز تصمیمگیریهای مهم با ایشان بود.
سردار سرلشکر رحیم صفوی اظهارداشت: شهید رجایی انسانی فکور، کم حرف و انقلابی بود و امروز جامعه ما و مدیران ما بیش از هر چیز دیگری به اخلاق و مدیریت شهیدان رجایی و باهنر محتاجند.
وی ادامه داد: شهید باهنر معتقد بود که رزمندگان جنگ تحمیلی آزادی قدس و کربلا و ازادی همه بشریت را هدف قرار داده بودند و یک مغز متفکر بود و شیوه خود را تفکر راهبردی قرار داده بود.
دولتمردان از ثروتهای طبیعی کشور برای آبادانی استفاده کنند
وی در ادامه به بیان سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت پرداخت و گفت: تدابیر رهبری در دیدار هیئت دولت کاربردی بودند و کلید رونق اقتصادی را تکیه بر ظرفیتها داخلی و حمایت از تولید داخلی عنوان کردند.
سردار سرلشکر رحیم صفوی افزود: یکی از ظرفیت های کشور موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی است که طبیعتی ثروتمند با اقلیم چهارفصل در کشور وجود دارد و انسانهای نجیب و تمدنی چند هزار ساله همراه با اعتقادی به اسلام ناب محمدی را داریم .
وی عشق و ارادت مردم ایران به خاندان اهل بیت را یکی دیگر از ظرفیتهای کشور ایران عنوان و تصریح کرد: امام راحل(ره) نیز با تکیه بر عنایت اهلبیت و امیرالمومنین(ع)، شاه را همچون سنگی از کشور به بیرون انداخت.
مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: ظرفیت و اهمیت حمایت از تولیدات داخلی بسیار زیاد است و کشور دارای ظرفیتهای زیادی است و دولتمردان باید از این فرصتها برای پیشرفت کشور استفاده کنند.
وی ادامه داد: رشد علمی از خواستههای دیگر رهبری در دیدار با هیئت دولت بود که وجود بیش از چهار میلیون دانشجو و 70 هزار نفر اعضای هیئت علمی نشان از ظرفیتهای بالای علمی کشور است.
دانشگاهها پشتوانه علمی دستگاههای اجرایی
وی تصریح کرد: ما از ظرفیت بالای دانشگاهی و علمی برخورداریم و فقط استان کرمان دارای 170 هزار دانشجو است که پشتوانه علمی برای دستگاههای اجرایی کشور هستند و باید از این ظرفیتها بیشترین استفاده را کرد.
سردار سرلشکر رحیم صفوی به کسریهای بودجه در دانشگاههای کشور نیز اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم این علوم دانشگاهی را به یک ارزش تبدیل کنیم ولی متاسفانه ما نتوانستیهایم برای فارغ التحصیلان دانشگاهی ایجاد اشتغال کنیم .
وی گفت: دولت باید سالی یک میلیون شغل ایجاد کند البته این معنای شغل دولتی نیست زیرا دولت به اندازه کافی چاق شدهاست و ما باید تولید کار توسط خودشان را به جوانان اموزش دهیم.
مهار آبهای مرزی یکی از راههای جبران کم آبی است
وی همچنین به تاکیدات رهبری در مصرف آب اشاره کرد و گفت: بحران آب جدی است و یکی از راهکارهای رهبری در این زمینه صرفه جویی در مصرف آب در کشاورزی است و ولی ما غیر عقلانی از این اب استفاده میکنیم و باید بهینه مصرف کردن آب را به کشاورزان آموزش دهیم.
وی تصریح کرد: در سال جدید 6 میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی اختصاص یافته و این در حالی است که سالانه بیش از 10 میلیارد متر مکعب از آبهای کشور از مرزهای کشور خارج می شود.
سردار سرلشکر رحیم صفوی ادامه داد: ما باید این آبهای مرزی را مهار کنیم و کنترل آبهای مرزی از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانیم از این آب برای آبادانی و پیشرفت کشور استفاده کنیم.
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