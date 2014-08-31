استان ایلام از مهمترین ظرفیت های صادراتی کشور محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح یکشنبه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های استان گفت: دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در طرحهای توسعه اقتصادی استان نقش مهمی در اشتغالزایی و کارآفرینی برای جوانان و پیشرفت اقتصادی منطقه دارد.

امام جمعه ایلام افزود: استان ایلام یکی از مهمترین ظرفیت های صادراتی کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: دولت باید نسبت به تقویت بخش خصوصی در استان اهتمام ویژه ای داشته باشد.

حجت الاسلام لطفی در نشست با جمعی از ورزشکاران و مدیران ورزشی استان، به نقش ورزش در سلامت روح و روان اشاره کرد و گفت: ترویج ورزش در جامعه تاثیر مهمی در کاهش ناهنجاریهای جامعه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به استعدادهای ورزشی استان از مسئولان خواست زمینه رشد و پیشرفت رشته های ورزشی به ویژه وزنه برداری را فراهم کنند.

وی از جمعی از ورزشکاران رشته ورزشکاری استان و علیرضا لطفی ورزشکار شایسته ایلامی تقدیر کرد.