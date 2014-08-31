شیرازیها با پرداخت به موقع عوارض شهرداری را یاری دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد احمدی شنبه شب در آئین افتتاح وبهره برداری از پروژه های شهری شهرداری شیراز مجموعه استانداری را در همکاری وانجام پروژه های شهری شیراز ،عضو بیست ودوم اعضا شورا اسلامی شهر شیراز دانست وافزود: مجموعه استانداری یار بیست ودوم شورای شهر هستند و از از این رو بیشتر از گذشته پیگر مسائل شهری خواهیم بود.

وی با اشاره به پروژه هایی که موردبهره برداری قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه این تلاش وهمدلی که بین مجموعه شهرداری شیراز امروزه مشاهده می شود باعث شده پروژه های شهرداری با شتاب گسترده ای برای افتتاح وبهره برداری پیش برود واز این رو مجموعه استانداری نیز به عنوان عضو بیست ودوم شورای اسلامی شهر تلاش بر این موضوع دارد.

استاندار فارس از مردم شیراز خواست با پرداخت بموقع عوارض شهرداری این مجموعه را یاری دهد تا بتوانند در اجرای زیر ساخت وپروژه های شهری بتوانند موفق عمل کنند.

احمدی با اشاره به افتتاح 945 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 3هزارو 42 میلیارد تومان در فارس گفت: خوشبختانه در هفته دولت شاهد بودیم که در تمامی نقاط استان فارس پروژه هایی مورد بهره برداری رسید که این بیانگر تلاش ومساعدت مسئولین است.

مهمترین پروژه های شهرداری شیراز که به مناسبت هفته دولت و دهه کرامت افتتاح وبهره برداری شدبوستان خانواده در بلوار شهید مطهری کوچه 18،پل دوم رضوان در بلوارابوذز غفاری،تقاطع سه سطحی مطهری به نام شهدای مهدی آباد که با حضور برخی از مسئولان استان افتتاح وبهره برداری شد.