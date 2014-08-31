عباسعلی ارجمندی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همزمان با هفته دولت تعداد 95 پروژه با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد و 930 میلیون و 500 هزار ریال در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
وی بهره برداری از هيدرو ژنراتور تصفيه خانه آب زاهدان، افتتاح فاز نخست پارک سرداران شهيد، بازگشايي مسيل فرودگاه، بهرهبرداري از جايگاه عرضه فرآوردههاي نفتي هامون، راهاندازي آزمايشگاه منطقهاي تشخيص اچ.آی.وی جنوب شرق کشور در دانشگاه علوم پزشکي زاهدان و بهرهبرداري از قطعه اول بزرگراه بم- زاهدان به طول 31 کيلومتر را از مهمترین پروژههای افتتاح شده در این مدت عنوان کرد.
وی با اشاره به پروژه های متعدد بهره برداری شده در روستاهای تابعه و در حوزههای عمراني، بهداشتي و درماني، کشاورزي و منابع طبيعي در طي هفته دولت اظهار داشت: مجموع طرح های به بهره برداری رسیده در این راستا موجب بهرهمندی بیش از 10 هزار خانوار روستایی شده است.
وی هفته دولت را فرصت مغتنمی برای انعکاس خدمات و تعامل هر چه بیشتر دولتمردان و مردم دانست و افزود: پروژههای به بهرهبرداری رسیده در طی این مدت نقش بسزایی در جلب رضایتمندی مردم و پاسخ به نیازهای آنها داشته است.
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