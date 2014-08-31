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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۹

با برگزاری آیین اختتامیه؛

دفتر چهارمین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی در البرز بسته شد

دفتر چهارمین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی در البرز بسته شد

کرج - خبرگزاری مهر: چهارمین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی با برگزاری آیین اختتامیه ای با حضور مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان رسید و 24 نفر به عنوان منتخبان جشنواره چهارم برگزیده شدند.

به گزارش مهر، آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی با حضور علی شجاعی صائین مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعدادی از هنرمندان و مسئولان استانی شامگاه شنبه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج برگزار شد،

در آیین اختتامیه این جشنواره مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی کوتاه جشنواره رضوی را همراه با آموزه های فراوان دانست و گفت: این جشنواره در میان دیگر جشنواره ها با آموزه های فراوانی همراه و با توجه به ماهیت آن که با مطالعه در خصوص زندگینامه امام هشتم (ع) همراه است، از ویژگی های خاصی برخوردار است.

وی اظهار داشت: ما ایرانیان در کنار همه نعمات و الطاف خداوندی از عنایات ویژه خاندان موسوی برخوردار هستیم.

شجاعی صائین افزود: در طول تاریخ به استمداد نور این بزرگواران توانستیم راه خود را طی کنیم و وجود این خاندان در کشور ما راهی در بسط و گسترش فرهنگ اسلامی بوده است.

14 نفر از البرز برگزیده شدند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز با اشاره به منبع مطالعه شرکت کنندگان در این جشنواره گفت: جشنواره کتابخوانی رضوی در سال جاری از کتاب حکمت های رضوی که کتابی متشکل از هزار سخن گرانبهای امام رضا (ع) برگزار شد و پنج هزار پاسخنامه در دبیرخانه این جشنوار دریافت کردیم.

به گفته سید موسی حسینی کاشانی از میان پاسخنامه های رسیده، سه هزار و 708 مورد پاسخ صحیح بودند که با قید قرعه تعدادی از آنها انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در جشنواره امسال برای نخستین بار قرعه کشی نفرات برگزیده پیش از مراسم اختتامیه برگزار شد و نمایندگانی از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری البرز، اصحاب رسانه و جمعی از همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز حضور داشتند.

حسینی کاشانی اعلام کرد: در نهایت 14 نفر از استان البرز، پنج نفر از استان تهران، دو نفر از استان آذربایجان، یک نفر از استان خراسان رضوی و دو نفر از استان کرمانشاه در این جشنواره برگزیده شدند.

این مسئول با اشاره به جوایز جشنواره چهارم گفت: جوایز ویژه جشنواره به ترتیب در سه بخش شامل، هشت کمک هزینه سفر حج عمره به ارزش 15 میلیون ریال و هشت کمک هزینه سفر عتبات عالیات هر کدام به ارزش 10 میلیون ریال و هشت کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر کدام به ارزش دو میلیون ریال بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تصریح کرد: برگزاری جشنواره رضوی یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در طول سالیان گذشته جهت ترویج سیره فکری و عملی امام هشتم(ع) است که امسال نیز همانند سه سال قبل در دهه کرامت برگزار شد

همت کنیم کتابخانه مرکزی کرج را راه اندازی کنیم

عزیزاکبریان نماینده مردم کرج، اشتهارد ، فردیس و آسارا در مجلس شورای اسلامی در این آیین با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور اظهار داشت: متاسفانه امروزه کتاب و کتابخوانی در کشور م در غربت است و از جایگاه مناسی برخوردار نیست.

وی گفت: بررسی چرایی این مشکل و نداشتن رغبت به کتابخوانی در میان مردم و به ویژه جوانان باید در بخشهای مختلف همچون ارشاد، دولت و مجلس بررسی شود.

اکبریان با بیان اینکه در استان البرز و به ویژه در شهرستان کرج از داشتن کتابخانه های خوب محروم هستیم، تاکید کرد: همه مسئولان باید همت بگماریم تا کتابخانه ای مناسب با جمعیت و شان این جمعیت به عنوان کتابخانه مرکزی شهرستان راه اندازی شود.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به وجود بیش از 150 هزار دانشجو در استان البرز گفت: وجود این پتانسیل می طلبد تا یک همت و عزم همگانی برای فراموش نکردن کتاب به وجود بیاید.

چهارمین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی شب گذشته با معرفی 24 منتخب به کار خود پایان داد.

 

 

کد مطلب 2360921

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