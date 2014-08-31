دفتر چهارمین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی در البرز بسته شد

به گزارش مهر، آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی با حضور علی شجاعی صائین مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعدادی از هنرمندان و مسئولان استانی شامگاه شنبه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج برگزار شد،

در آیین اختتامیه این جشنواره مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی کوتاه جشنواره رضوی را همراه با آموزه های فراوان دانست و گفت: این جشنواره در میان دیگر جشنواره ها با آموزه های فراوانی همراه و با توجه به ماهیت آن که با مطالعه در خصوص زندگینامه امام هشتم (ع) همراه است، از ویژگی های خاصی برخوردار است.



وی اظهار داشت: ما ایرانیان در کنار همه نعمات و الطاف خداوندی از عنایات ویژه خاندان موسوی برخوردار هستیم.



شجاعی صائین افزود: در طول تاریخ به استمداد نور این بزرگواران توانستیم راه خود را طی کنیم و وجود این خاندان در کشور ما راهی در بسط و گسترش فرهنگ اسلامی بوده است.

14 نفر از البرز برگزیده شدند



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز با اشاره به منبع مطالعه شرکت کنندگان در این جشنواره گفت: جشنواره کتابخوانی رضوی در سال جاری از کتاب حکمت های رضوی که کتابی متشکل از هزار سخن گرانبهای امام رضا (ع) برگزار شد و پنج هزار پاسخنامه در دبیرخانه این جشنوار دریافت کردیم.



به گفته سید موسی حسینی کاشانی از میان پاسخنامه های رسیده، سه هزار و 708 مورد پاسخ صحیح بودند که با قید قرعه تعدادی از آنها انتخاب شدند.



وی ادامه داد: در جشنواره امسال برای نخستین بار قرعه کشی نفرات برگزیده پیش از مراسم اختتامیه برگزار شد و نمایندگانی از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری البرز، اصحاب رسانه و جمعی از همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز حضور داشتند.

حسینی کاشانی اعلام کرد: در نهایت 14 نفر از استان البرز، پنج نفر از استان تهران، دو نفر از استان آذربایجان، یک نفر از استان خراسان رضوی و دو نفر از استان کرمانشاه در این جشنواره برگزیده شدند.



این مسئول با اشاره به جوایز جشنواره چهارم گفت: جوایز ویژه جشنواره به ترتیب در سه بخش شامل، هشت کمک هزینه سفر حج عمره به ارزش 15 میلیون ریال و هشت کمک هزینه سفر عتبات عالیات هر کدام به ارزش 10 میلیون ریال و هشت کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر کدام به ارزش دو میلیون ریال بود.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تصریح کرد: برگزاری جشنواره رضوی یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در طول سالیان گذشته جهت ترویج سیره فکری و عملی امام هشتم(ع) است که امسال نیز همانند سه سال قبل در دهه کرامت برگزار شد



همت کنیم کتابخانه مرکزی کرج را راه اندازی کنیم



عزیزاکبریان نماینده مردم کرج، اشتهارد ، فردیس و آسارا در مجلس شورای اسلامی در این آیین با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور اظهار داشت: متاسفانه امروزه کتاب و کتابخوانی در کشور م در غربت است و از جایگاه مناسی برخوردار نیست.

وی گفت: بررسی چرایی این مشکل و نداشتن رغبت به کتابخوانی در میان مردم و به ویژه جوانان باید در بخشهای مختلف همچون ارشاد، دولت و مجلس بررسی شود.



اکبریان با بیان اینکه در استان البرز و به ویژه در شهرستان کرج از داشتن کتابخانه های خوب محروم هستیم، تاکید کرد: همه مسئولان باید همت بگماریم تا کتابخانه ای مناسب با جمعیت و شان این جمعیت به عنوان کتابخانه مرکزی شهرستان راه اندازی شود.



نماینده مردم در مجلس با اشاره به وجود بیش از 150 هزار دانشجو در استان البرز گفت: وجود این پتانسیل می طلبد تا یک همت و عزم همگانی برای فراموش نکردن کتاب به وجود بیاید.



چهارمین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی شب گذشته با معرفی 24 منتخب به کار خود پایان داد.