فروش کتاب مشهور جان گرین ثروت کمپانی برتلزمن را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فروش این کتاب درام که انگار نمی‌توان جلوی فروشش را گرفت، باعث افزایش چشمگیر ثروت غول رسانه‌ای آلمانی یعنی برتلزمن شده است. این غول رسانه‌ای کنترل پنگوئن رندوم هاوس ناشر کتاب را بر عهده دارد.

فروش رمان «تقصیر ستارگان ما» قبل از اکران اقتباس سینمایی جاش بون از آن با نقش‌آفرینی شیلین وودلی و انسل الگورت نیز بالا رفته بود. با انتشار خبر ساخت این فیلم، این کتاب تنها در نیمه اول امسال در آمریکای شمالی بیش از چهار میلیون نسخه چاپی و الکترونیکی فروخت و فروش بین‌المللی آن نیز از 5.7 میلیون نسخه گذشت.

ارتباط کمپانی برتلزمن با انیمیشن عظیم کمپانی دیزنی یعنی «یخ‌زده» نیز سودهای بسیاری برای این کمپانی داشت و در 6 ماه اول سال 2014 سودی بالغ بر 10.3 میلیارد دلار (7.85 میلیارد یورو) به دست آورد که در هفت سال گذشته در بالاترین درجه خود قرار داشته است. به همین دلیل خانه نشر پنگوئن رندوم هاوس قصد دارد یک مجموعه کتاب از داستان‌های «یخ‌زده» نیز برای کتابخوانان جوانش منتشر کند.

کمپانی برتلزمن با سرمایه‌های جدیدش در حال حاضر به دنبال خرید کمپانی‌های دیگر است و اخیرا کمپانی تهیه‌کننده سریال «جرزی شور» یعنی 495 پروداکشنز، گروه حقوق موسیقی تالپا که حقوق قانونی موسیقی هنرمندان مشهوری را در اخیتار دارد و همچنین کمپانی بازاریابی ویدیوی آنلاین اسپات‌اکس‌چنج را خریداری کرده است.

این کمپانی آلمانی همچنین کنترل آر‌تی‌ال گروپ، صاحب کمپانی تهیه‌کننده برنامه «امریکن آیدل» یعنی فرمانتل‌میدیا را نیز در اختیار خود دارد.