تلاش بسيجيان در سيستان و بلوچستان بيش از انتظار مردم استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور بسيجيان در قالب اردوهاي جهادي باعث وحدت هر چه بيشتر ميان شيعه و سني شده است و زمينه را براي هر چه نزديكتر شدن اين دو مذهب فراهم مي آورد.

مولوي نذير احمد سلامي نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري با بيان اين مطلب اظهار كرد: اردوهاي جهادي به ويژه در استان سيستان و بلوچستان تاكنون تاثير مطلوبي در ميان مردم گذاشته و بسيج سازندگي با اين گونه حركت ها توانسته مردم را با بسيج آشنا كند و اهالي اين استان معتقدند كه بسيجيان نيروهاي فعال، ايثارگر و فداكار هستند و در هر منطقه اي در استان سيستان و بلوچستان اردوهاي جهادي برگزار شده است، مردم مشاهده كردند كه اين عزيزان با تحمل مشقات و زحمات و بدون هيچ گونه چشمداشتي و تنها در راه سازندگي و آباداني كشور تلاش مي كنند.



وي افزود: تلاش جهادگران بسيجي باعث شده تا خود مردم نيز در صحنه هاي كار و تلاش حضور يابند و خوشبختانه در حال حاضر مردم با گروه هاي جهادي مشاركت دارند و براي عمران و آباداني مناطق خود كوشش مي كنند، همچنين استان سيستان و بلوچستان استاني است كه با كشورهاي پاكستان و افعانستان مرز مشترك دارد و متاسفانه برخي از دشمنان ايران اسلامي در اين دو كشور حضور دارند و اقدامات جهادي بسيج نگاه مردم را نسبت به نظام مثبت كرده است، در نتيجه اخبار فعاليت هاي گروه هاي جهادي به آن سوي مرزها نيز منتقل مي شود و اقدامات مخرب دشمنان را خنثي مي كند.



نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري اظهار كرد: حركت هاي بسيج سازندگي بستري شده است براي مايوس شدن دشمنان ايران اسلامي، زيرا فعاليت هاي جهادگونه بسياري از حركت هاي دشمن را خنثي مي كند و ملت را به سوي همبستگي و يكپارچگي سوق مي دهد.



مولوي سلامي تصريح كرد: حضور بسيجيان در قالب اردوهاي جهادي باعث وحدت هر چه بيشتر ميان شيعه و سني شده است و زمينه را براي هر چه نزديكتر شدن اين دو مذهب فراهم مي آورد، وقتي بسيجيان شيعي از يك استان دور در استان سيستان و بلوچستان حضور پيدا مي كنند و براي آباداني و عمران روستاي اهل تسنن تلاش مي كنند، اين يك ارتباطي را ميان دو قشر ايجاد مي كند و اين ارتباطات موجب وحدت ميان اين دو مي شود.

وي عنوان كرد: حضور بسيجيان در مناطق اهل تسنن زمينه را براي وحدت و برطرف كردن سوءتفاهم ميان يكديگر فراهم مي كند، لذا اردوهاي جهادي تاثير مثبتي تاكنون بر اين موضوع داشته است و به طور يقين در آينده نيز خواهد داشت.



نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري بيان كرد: تلاش تلاشگران بسيجي در استان سيستان و بلوچستان بيش از انتظار مردم اين استان است، فعاليت بسيج سازندگي در اين استان باعث شده روحانيون نيز در اين زمينه آگاه شوند و در اردوهاي جهادي نيز حضور پيدا كنند و همين امر نيز باعث وحدت هر چه بيشتر شيعه و سني مي شود.



مولوي سلامي گفت: خوشبختانه ذهنيت روحانيون اهل سنت استان سيستان و بلوچستان با حضور بسيجيان جهادگر نسبت به شيعيان مثبت شده است و اين عزيزان برادران شيعه را دوست و يار خود احساس مي كنند و همين امر باعث وحدت بين شيعه و سني خواهد شد.



وي افزود: بنده عضو بسيج و مسئول بسيج طلاب هستم، در جلساتي كه بين روحانيون برگزار شده، اكثر روحانيون براي حضور در اردوهاي جهادي پا به پاي بسيجيان اعلام آمادگي كرده اند، همچنين اگر روحانيون به صورت مستقيم و تشكيلاتي وارد بسيج نشده اند، اما اين عزيزان در سخنراني ها و خطابه ها صحبت از وحدت ميان فرق مختلف اسلامي مي كنند و در عمل همان كارهايي را انجام مي دهند كه در اردوهاي فرهنگي انجام مي شود.