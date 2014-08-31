دستاوردهای یکساله دولت یازدهم در پاکدشت تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه همایش دستاوردهای یکساله دولت یازدهم با حضور حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه، فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار و جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی شهرستان پاکدشت در کانون فرهنگی شهداء پاکدشت برگزار شد.

علیرضا قاسمی فرزاد در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر دو پرورش یافته مکتب خمینی کبیر بودند که در طول حیات پربرکتشان لحظه ای از مسیر و راه امام جدا نشده و ولایت را خط قرمز خود تلقی می کردند.

فرماندار پاکدشت افزود: منافقین کوردل پس از پیروزی انقلاب اسلامی از همه ابزارها و وسائل برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده کردند و وقتی هیچکدام از این نقشه ها و توطئه ها به ثمر ننشست، تصمیم به حذف فیزیکی شخصیت های برجسته نظام گرفتند و خیلی ها تصور می کردند که با ترور و شهادت رییس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، نظام اسلامی با مشکل مواجه شده و دشمنان می توانند از این فرصت تاریخی استفاده کنند اما هدایت های حکیمانه امام راحل، بار دیگر کشتی انقلاب را به ساحل آرامش رساند.

این مسئول عنوان کرد: شهادت شهیدان رجایی و باهنر به عنوان گرامیداشت هفته دولت نامگذاری شده است و طی این هفته با برگزاری مراسم های مختلف به عنوان الگوهای عصر حاضر مدیران و کارکنان دولت تجلیل می شود.

وی با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در یکسال گذشته بیان داشت: قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شاهد یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران در بحث حقوق صلح آمیزهسته ای بودیم که بر اساس آن تحریم های ظالمانه ای به ملت ایران تحمیل شد و در شرایطی حماسه سیاسی مد نظر رهبر انقلاب محقق گردید که دشمنان قسم خورده این نظام تمام تلاش خود را برای عدم حضور مردم به کار بستند اما مردم شریف ایران با حضور در پای صندوق رأی حماسه سیاسی را خلق و به فرد اصلح رأی دادند.

قاسمی فرزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت دولت در بخش سیاست خارجی گفت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی اگر مذاکرات نتیجه هم نداشته باشد برای بسیاری از افراد ثابت می شود که استکبار جهانی به دنبال منافع خود است و هیچ دلسوزی برای دیگر ملتها ندارد و علی رغم وجود کارشکنی ها ازسوی غربی ها در خلال مذاکرات با حمایت های رهبر معظم انقلاب از تیم مذاکره کننده، دیپلماسی دولت توانسته سیاست اقتدار و حاکمیت جمهوری اسلامی را در مقابل کشورهای 1+5 اعمال کند.

این مسئول با اشاره به پروژه های آماده بهره برداری در شهرستان تأکید کرد: در پاکدشت از میان جدود ۳۰ پروژه، ۱۹ پروژه با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.