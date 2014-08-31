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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۰۳

پس از چند ماه تحمل درد و رنج بیماری/

پدر شهیدان حسین و محمد آقایی به دیدار حق شتافت

پدر شهیدان حسین و محمد آقایی به دیدار حق شتافت

ورامین - خبرگزاری مهر: حاج مرتضی آقایی پدر شهیدان حسین و محمد آقایی پس از چند ماه درد و رنج بیماری به دیدار حق شتافت و فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته حاج مرتضی آقایی پدر شهیدان محمد و حسین آقایی پس از چند ماه قرار داشتن در حالت کما و تحمل درد و رنج بیماری، به دیدار حق شتافت و به فرزندان شهیدش پیوست.

حاج مرتضی آقایی از جمله مردان متعهد و انقلابی شهرستان ورامین بود که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در سنگر های مختلف دفاع از ارزش های اسلامی حضوری فعال داشت و تلاش های وی در طول جنگ تحمیلی هیچگاه از یادها نخواهد رفت.

تقدیم دو فرزند در راه حفظ و تعالی ارزش های انقلاب اسلامی، سند ولایتمداری و دیانت این مرد بزرگ بود که هیچگاه از نثار کردن فرزندانش برای اسلام، پشیمان نشد و خم به ابرو نیاورد و همواره جوانان را به ادامه دادن راه شهیدان دعوت می کرد.

پدر شهیدان آقایی همواره در نماز های جماعت مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین حضوری فعال داشت و نمازگزاران این مسجد هیچگاه یاد و خاطره این مرد خدا را فراموش نخواهد کرد، حضور مستمر در نمازهای جمعه و راهپیمایی مختلف به عنوان برگ زرینی در تاریخ زندگی این پدر شهید ثبت و ضبط است.

عباس برکان در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت درگذشت پدر شهیدان آقایی اظهار داشت: حاج مرتضی آقایی همواره در صف اول دفاع از ارزش های اسلامی قرار داشت به طوری که وی در واقعه قیام 15 خرداد سال 1342، کفن پوشید و در دفاع از امام و ولایت به سمت تهران حرکت کرد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین افزود: تربیت حاج مرتضی آقایی به گونه ای بود که در دامان این پدر و مادر فرزندان متعهد و خدمتگزاری تقدیم جامعه شد که دو تن از آنان در راه دفاع از ارزش های اسلامی به شهادت رسیدند.

کد مطلب 2360936

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