395 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه در جمع اقشار مختلف بانوان شهرستان دشتی با تاکید بر اینکه درهفته دولت خدمتگزاران مردم گزارش اقدامات انجام شده را برای آنها تبیین وتشریح کنند اظهار داشت:در هفته دولت امسال 83 پروژه عمرانی با اعتبار قریب به 200 میلیارد ریال افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها را آغاز شد .

مهرجو با اشاره به اینکه این شهرستان درهفته دولت رتبه دوم در زمینه پروژه عمرانی در سطح استان را به خود اختصاص داده تصریح کرد:امیدواریم پروژه هایی که در سطح شهرستان عملیات اجرایی آنها آغاز شده هر چه زودتر به بهره برداری برسد تا مردم از آنها استفاده کنند.

وی افتتاح واحدهای مرغداری،پست 400 کیلو ولت خورموج،گاز رسانی به ناحیه صنعتی،پارک بانوان،طرح هادی،گلزارهای شهدا ،خانه های بهداشت و پروژه های عمران شهری را از مهمترین پروژه های مهم شهرستان در هفته دولت عنوان کرد .

فرماندار دشتی با بیان اینکه در حال حاضر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مهمترین دغدغه در سطح شهرستان است گفت:دولت به تنهایی قادر نیست مشکلات را مرتفع کند و نیاز است افراد در عرصه کارآفرینی وسرمایه گذاری فعالیت کنند تا برخی از مشکلات رفع شود.

وی اضافه کرد:در سال جاری مبلغ 395 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک داراییها و تبصره 22 به این شهرستان اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته 34 درصد رشد داشته است انشاء الله با تخصیص به موقع این اعتبارات شاهد توسعه و رشد مطلوب در سطح شهرستان خواهیم بود.

مهرجو ادامه داد: دولت تدبیر وامید توجه ویژه ای به بخش بهداشت و درمان مردم داشته وتوانسته کارهای خوبی در این مدت انجام دهد وما نیز در راستای نگاه دولت اهتمام خاصی به این مقوله داشته ایم به طوری که در سال جاری قریب به 30 میلیارد ریال به این بخش اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد:بیمارستان زینبیه خورموج به عنوان تنها بیمارستان موجود در سطح شهرستان از کمترین امکانات و تجهیزات برخوردار بود که انشاء الله با تخصیص این اعتبار تحول خوبی ایجاد خواهد شد و به تازگی نیز اولین محموله تحویل بیمارستان داده شد.

مهرجو با اشاره به کمبود آب در سطح کشور نیز گفت:در سال جاری نیز توجه ویژه ای به بخش آب شده بطوری که اعتباری جهت ساخت مخزن 15 هزار متر مکعبی ونوسازی شبکه های شهری اختصاص داده شده است.

وی همچنین از اختصاص 6میلیارد ریال برای تکمیل وتجهیز اماکن ورزشی شهر خورموج خبر داد.

فرماندار دشتی گفت:با توجه به اینکه 50 درصد جامعه را زنان تشکیل می دهند و اکثر آنان دارای تحصیلات و توان بالای برخوردار هستند می تواند در عرصه مدیریتی حضور پررنگ تری داشته باشند.

وی تحکیم تعالی بنیان خانواده،توانمندی زنان در عرصه اقتصادی،ارتقا سلامت زنان و توسعه و تقویت کارآفرینی را از اولویت های کاری در سال جاری در حوزه بانوان عنوان کرد.