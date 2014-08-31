جشنواره امام رضا(ع) مایه مباهات مسلمانان جهان است/ بزرگ ترین رویداد فرهنگی هنری جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، گرچه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) پدیده ای فرهنگی و هنری است اما نگاه چهره ها و شخصیتهای سیاسی نیز به جشنواره، اهمیت ویژه ای دارد و می تواند در تبیین سیاستهای اجرایی نقش داشته باشد. به همین دلیل گفتگویی ترتیب داده ایم با داوود محمدی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که خواندنش خالی از لطف نیست.

*در سال جاری دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در قزوین برگزار شد. استان قزوین همچون گذشته در این دوره نیز میزبان بخش نمایشنامه نویسی رضوی است. همچنین سومین هفته فرهنگ رضوی استان در حال برگزاری است. در مجموع جشنواره امام رضا(ع) را تا چه حد در اشاعه فرهنگ و سیره زندگی اهل بیت(ع) مؤثر می دانید؟

جمهوری اسلامی ایران این افتخار بزرگ و ارزشمند را دارد که میزبان یکی از ائمه معصومین(ع) حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) از سلاله های پاک خاندان عصمت و طهارت است که باید به بهترین نحو ممکن از این نعمت بی بدیل کمال استفاده را ببرد. چرا که به برکت این میزبانی، لطف ائمه اطهار و حضرت ولی عصر(عج) همواره شامل حال ملت ایران در ادوار مختلف گردیده است. برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) که چند سالی است در سطحی بسیار گسترده و مطلوب برگزار می‌شود؛ در شمار طرح‌های بسیار ارزنده‌ای است که نه تنها مایه مباهات همه ایرانیان و بلکه مایه فخر مسلمانان جهان است و این افتخار برای همه ما به وجود آمده است که از طریق برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از سفره کریمانه این امام همام بهره مند شویم که اگر اهداف آن به طور دقیق و جدی به اجرا برسد می‌تواند ثمرات و برکات ارزشمندی در اشاعه فرهنگ و سیره زندگی اهل بیت(ع) به همراه داشته باشد. چرا که قطعاً در سایه برگزاری چنین جشنواره هایی می توان بخشی از سیره و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را به جهان تشنه معنویت ارائه کرد و چنانچه وجود پربرکت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) به شیوه مطلوب و مناسبی و با زبان ماندگار هنر که بی تردید زبانی مانا و اثرگذار است معرفی شود و چنانچه هنرمندان ما بتوانند در معرفی گوشه ای از سیره آن حضرت توفیق نسبی داشته باشند اثرات و برکات آن برای ادوار و نسلهای مختلف بر جای خواهد ماند.

امروز هنر زبان گویا و مشترک ملیتها و مذاهب مختلف است و هنر اسلامی که به دلیل برخورداری از جنبه معنوی و الهی و در برگیری مکارم اخلاقی از ظرفیت بالایی در ارائه دیدگاه ها و آموزه های فرهنگ اسلامی و ایرانی برخوردار است، بی گمان می تواند در جلب ، جذب، اشاعه و گسترش دین مبین اسلام و سیره و سنت ائمه اطهار(علیهم السلام) به نسل جوان مثمرثمر باشد چرا که امروز جوانان کشور ما تشنه دریافت حقیقت و معرفت هستند و فرهنگ رضوی می تواند به عنوان عنصری مهم در تبیین تقرب الهی و بی بدیل تشیع نقشی تاثیرگذار داشته باشد و توجه به برگزاری چنین جشنواره هایی و با هدف شناخت و ترویج فرهنگ امامت و ولایت‌می تواند ادامه دهنده راهی باشد که نظام جمهوری اسلامی پایه گذار آن بوده است و در ترویج و اشاعه اسلام ناب محمدی در اقصی نقاط دنیا ایفاء نقشی موثر داشته باشد.

*یکی از آسیب های نگران کننده در جشنواره ها امکان فرو افتادن آنها در ورطه تکرار است. به نظر حضرتعالی چگونه می توان از این مسأله اجتناب کرد؟

نورانیت و درخشندگی ابعاد وجودی امام هشتم(ع) بقدری است که اگر همه هنرمندان عالم نیز گرد هم آیند نمی توانند گوشه ای از فضایل و خصائل این امام همام را ترسیم کنند و قطعاً تکرار در بررسی ابعاد شخصیتی حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) جایی ندارد اما موضوعی که باید مد نظر برگزارکنندگان این جشنواره قرار گیرد این است که جشنواره بین‌الملی امام رضا(ع) به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی هنری جمهوری اسلامی ایران است که بهره برداری صحیح از آن می تواند منجر به بروز دیپلماسی فرهنگی میان کشورهای مسلمان علی الخصوص شیعیان گردد و امروز که دنیای اسلام در شرایط حساسی قرار دارد و مسلمانان در نقاط مختلف جهان تحت ظلم ها و دشمنی های پیچیده ای قرار گرفته و از اسلام تصویر خشنی ارائه می شود، شرایط ایجاب می کند از طریق ترویج آموزه های دینی به ویژه آموزه های رضوی، فرهنگ اهل بیت به درستی معرفی شود و جشنواره بین المللی امام رضا(ع) این ظرفیت را دارد تا چهره رأفت و عطوفت اسلام را از طریق امام خوبی ها و مهربانیها، حضرت امام رضا(ع) به جهانیان نشان دهد و در نهایت بایستی به محصول این جشنواره و خروجیهای آن توجه وافر داشته باشیم و بصیرت افزایی و انسجام و وحدت جهان اسلام باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی این جشنواره توسط برگزار کنندگان هدفگذاری و تعقیب گردد.

*فکر می کنید جشنواره امام رضا(ع) پس از این چه روندی را طی خواهد کرد؟اصلا چه مسیری را شایسته است طی کند؟

جشنواره امام رضا(ع)، طلیعه جنبش نوینی در هنر دینی است و با توجه به همراهی و شرکت فعالانه تمامی هنرمندان در بخش های مختلف هنری همواره شاهد حضور آثاری فاخر، ارزشمند و تأثیرگذار از هنرمندان مسلمان بوده ایم و طی برگزاری چندین ساله آن کارنامه‌ قابل قبولی از آن بر جای مانده است اما این مقبولیت نباید مانع از ایجاد تحول در آن گردد. چرا که تحول موجب بروز استعدادهای جدید است و باید تحول ساختاری با شمول گسترده تری برای این جشنواره طراحی و سازماندهی شود تا در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده بتوانیم از این جشنواره به عنوان عاملی مهم در توسعه دیپلماسی فرهنگی استفاده نماییم. از اینرو صاحبنظران بخشهای مختلف با بررسی و ارزیابی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کارشناسان مختلف و بهره‌گیری از تجربه‌های دوره‌های گذشته باید چشم‌انداز جدیدی با هدف پاسداشت و گسترش فرهنگ رضوی و بازشناسی بینش و تفکرات حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) با بهره‌گیری از ظرفیتهای فراوان بخش هنر ارائه نمایند که قطعاً تاثیرات آن در زندگی فردی و اجتماعی بروز و ظهور خواهد داشت.

*شما به عنوان نماینده مردم در مجلس تاکنون در هیچ یک از برنامه های جشنواره شرکت کرده اید؟ به نظر خود حضرتعالی برای بهره وری بیشتر از این جشنواره در استان قزوین و حتی در سطح کشور چه کاری از مجلس شورای اسلامی ساخته است؟

بنده تا قبل از حضور در مجلس شورای اسلامی توفیق بیشتری برای بهره گیری از برنامه های جشنواره امام رضا(ع) را داشتم و طی دو سال گذشته به دلیل قبول مسئولیت نمایندگی مردم شریف حوزه انتخابیه تنها سعادت حضور در بخش شعر جشنواره را یافته ام و تلاشم این است که هرچه بیشتر از نورانیت و معنویت این جشنواره بهره مند شوم.

به هرحال باید تلاش کنیم تا از ظرفیت به وجود آمده برای غنای این جشنواره در استان قزوین حداکثر استفاده و بهره برداری را داشته باشیم چرا که قزوین به عنوان چهارمین حرم اهل بیت این افتخار را داردکه میزبان فرزند گرانقدر حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) باشد و همین توفیق و افتخار سبب شده است که مردم استان ما نیز احساس نزدیکی و قرابت خاصی بین استانهای قزوین و خراسان رضوی داشته باشند و همواره و در طول تاریخ به این میزبانی افتخار کرده اند. در برگزاری چنین جشنواره ای نیز انتظار می رود تا استان قزوین به عنوان شهری مذهبی، تاریخی و کهن نقش موثر و ارزنده ای برعهده گیرد تا بخش بیشتری از هم استانیها به خصوص جوانان از مواهب و برکات آن بهره مند گردند. در همین راستا به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز تأکید شده است شرایطی را ایجاد نماید تا هنرمندان استان بتوانند با تمام ظرفیت در این جشنواره حضوری پررنگ داشته باشند.