همایش تجلیل و بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه گیلان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان در این مراسم با بیان اینکه مهر و محبت امامزادگان بزرگوار همواره در دل مردم ایران قرار دارد، گفت: همه باید خدا را شاکر و سپاس گذار باشیم بخاطر وجود دو نازنین یعنی آقا امام رضا(ع) و خانم حضرت معصومه (س) چون این دو بزرگوار برکت کشور هستند و به همین منظور ایرانیان همواره محبت ویژه ای به این بزرگواران و خاندان اهل بیت(ع) داشته‌ اند.

حجت اسلام و المسلمین ولی عادلی به دلایل مهاجرت امامزادگان به ایران و همچنین دیار گیلان اشاره کرد و افزود: همه این بزرگواران را با آغوش باز پذیرفتیم و دلایل مهم حضور این بزرگواران را می توان به هجرت آقا امام رضا (ع) که بدنبال آقا ایشان هم رهسپار شدند بعدی دعوت امام رضا (ع) از امامزادگان برای مهاجرت به ایران و سومین عامل که مهم نیز می باشد مهر و محبت به اهل بیت(ع) و اولاد بزرگوار ایشان است که در دلهای تمامی مردم ایران بخصوص مردم این دیار وجود داشته است که اینان را می توان دلایل وجود این بزرگواران در کشور و دیار ما دانست.

وی با بیان اینکه تعداد ۹۴۰ بقعه متبرکه در گیلان وجود دارد افزود: بقاع متبرکه از شاخص های بسیار خوبی برخوردار است، ارتباط با این بقاع شاخصه های فرهنگی و دینی را در افراد بالا می برد و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند بقاع متبرکه باید به قطب های فرهنگی تبدیل شوند آنهم در سالی که مزین به سال فرهنگ است لزوم توجه به این مسئله را پررنگ می کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان گفت: در مناطقی که بقاع متبرکه در آن وجود دارد همگان شاهد ایجاد آبادانی، اجتماع، عبادت، توسل، امید، ایمان و امنیت در بوده اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌ های بالای بقاع متبرکه اظهار داشت: همه باید تلاش کنند تا از این ظرفیت‌ های معنوی هرچه بیشتر برای توسعه فرهنگی گیلان بهره‌مند شویم چون این بقاع متبرکه برای مردم امنیت و ایمان می آورند.

عادلی همچنین در ادامه به اجرای طرح حفظ حافظان قرآن کریم در گیلان اشاره کرد و افزود : اوقاف در سال گذشته آمار درخشان تعداد ۶۰ هزار نفری در مسابقات قرآنی استان را داشت که این فقط با وجود انجام کارهای فرهنگی در این بقاع متبرکه است که انشالله بتوانیم با انجام این کار بتوانیم جوانان و نوجوانان خود را سربازانی مومن و متعهد برای آقا امام زمان(ع) مهیا کنیم .

وی همچنین در پایان با اشاره به اینکه تمامی نذورات مردم متدین به امامزادگان در جهت اجرای فعالیت‌های عمرانی، قرآنی، فرهنگی و غیره هزینه می‌ شود، افزود: این جزو وظیفه شرعی و قانونی اوقاف است که از تمامی این نذورات در راه شرعی خود حفاظت کنیم و هرگز اجازه نخواهیم داد کسی به این نذورات دست درازی کند و بطور جد با خرافه پرستی مبارزه خواهیم کرد.

به گزارش مهر، در پایان این همایش از هیئت امنای نمونه و نفرات برتر بقاع متبرکه استان گیلان تجلیل و قدردانی شد.