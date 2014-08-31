به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «یا ضامن آهو» در واقع ادای احترام عدهای از هنرمندان ایرانی است که با وجود سلایق و علایق متفاوت، فصل مشترک خود را در این کتاب، تنها مهر و دوستی امام رضا (ع) قرار دادهاند.
این اثر شامل 110 قطعه هنری اعم از: نگارگری، نقاشی، نقاشی - خط، خوشنویسی، تذهیب و عکاسی است که از 80 هنرمند معاصر کشورمان گردآوری شده است. آغاز گردآوری آثار، پائیز 87 و انجام تولید این کتاب، تابستان 93 بوده و در همین زمان و مقارن با میلاد امام رضا (ع) در 11 ذیقعهده 1435 رونمایی خواهد شد.
این کتاب دارای مقدمهای از دکتر احمد مهدوی دامغانی است و تمام مطالب آن به دو زبان فارسی و انگلیسی است. این کتاب محصول مشترک انتشارات نگار و انتشارات امام رئوف است که با حمایتهای محمد کشتیآرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جوار و با نیت انجام «خدمتی فرهنگی» به آستان ملک پاسبان هشتمین امام، تهیه و منتشر شده است.
اسامی هنرمندان حاضر در کتاب «یا ضامن آهو» بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:
خوشنویسان: اشکان آشفته، سیدمحمد احصایی، عباس اخوین، غلامحسین امیرخانی، امید بناکار شیرازی، علیرضا پهلوانزاده، حامدرضا توسلی، محمد جوادزاده، سیاوش حسینی، عبدالرضا حسینی گرکانی، محسن دایینبی، جلیل رسولی، حمدیرضا رحیمینژاد، محمد سلحشور، محمد شهبازی، اکبر صابونچی، عبدالصمد صمدی، احمد عبدالرضایی، حمید عجمی، محمدحسین عطارچیان، امیراحمد فلسفی، اسدالله کیانی، محمدعلی گرجستانی، علیرضا مددی، محمدمهدی منصوری، سیدمحمدکاظم ناصری و حسین نجفی.
نگارگران و نقاشان: محمدرضا آتشزاد، آیدین آغداشلو، امیرحسن آقامیری، علیرضا آسانلو، کوروش اصلانی، محمدعلی افرازی، نیلوفر امیدی، علی امینی، رضا بدرالسماء، طاهره چیذری، مسعود حسینزاده، مریم خرمی، سیدجمالالدین خرمینژاد، منصور دارایی، عطاءالله ذینوری، مهدی رضائیان، داریوش زاهدی، غلامحسین زمردی، اشرف سعیدی، محمود سمندریان، بهمن شریفی، رسول شفقت، نرگس شمس، علیاکبر صادقی، سیدمحمود صنعتی، دلآرام فتاحینیا، حسام فرجی، محمود فرشچیان، مریم قدیمی، سلیمان کامل، کمالالملک، شبنم لوعلیان، علیرضا محمداسماعیل، مرتضی محمدی، فرزاد مختارپور، سیاوش مظلومیپور، سیدوحیدالدین معینی،، داود منصوری، ابوالفضل میرزابیگی، علی ناصر نخعی، محمد ناصریپور، محمدرضا نجفزاده، عنایتالله نظرینوری، ناصر نورمحمدزاده، محمود نیستانی، بهمن نیکو، احمد وثوقاحمدی و محمدعلی یزدچی.
عکاسان: سعید محمودی ازناوه، همایون امیریگانه، محمد خوشرو، داود صادقسا، محمدصادق فسایی و نصرالله کسرائیان.
مراسم رونمایی از کتاب «یا ضامن آهو» از ساعت 19 تا 21 روز پنجشنبه 13 شهریور در کانون زبان فارسی بنیاد موقوفات دکتر محود افشار واقع در خیابان عارف نسب، پلاک 12، برگزار میشود.
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