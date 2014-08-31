تنديس شهدا در مكانهاي مختلف شهر گرگان نصب مي شود/ افزایش هزینه ها و کاهش خرید توان مردم در بخش مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلي پائینمحلی شامگاه شنبه در یکصد و هجدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: شورا و شهرداری لازم است در مکانیابی برای ایجاد تندیس شهدا هرچه سريعتراقدام کنند زيرا بنیاد شهید هزینه اعتبارات آن را بر عهده گرفته است.
وي ادامه داد: نسل سوم و چهارم انقلاب باید با ارزشهای دینی، اسلامی و اعتقادی رابطه معناداری برقرار کند، بنابراین اجرای طرحهای تحولی در این بخش میتواند به توسعه فرهنگی کمک کند.
وي تصريح كرد: برای اینکه آرمانهای امام راحل و شهدا به فراموشی سپرده نشود باید نسبت به استفاده از نمادهای ایثار و شهادت در شهر اقدام کرد.
پائين محلي گفت: شهر گرگان تندیس شهدا ندارد، بنابراین اجرای این طرح میتواند اثرات خوبي در جامعه برجا بگذارد.
وي با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سبب کاهش آسیبهای اجتماعی میشود، خاطرنشان کرد: تمام موفقیتهای نظام اسلامی مرهون خون شهداست بنابراین باید مقام شهیدان ارج نهاده شود.
احداث سقاخانه به نام شهدا براي مسافران اثر بخش است
اين عضو شورا خواستار احداث سقاخانه به نام شهدا در مسیر ناهارخوران شد و بيان كرد: ایجاد چنین فضاهایی برای مسافران و گردشگران میتواند اثربخش باشد، در این نقطه میتوان تلویزیون شهری با محوریت پیامهای مقام معظم رهبری ایجاد کرد تا در انتقال پیام شاهد اتفاقات خوب در این راستا باشیم.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان از ایجاد کارگروهی متشکل از شورا و شهرداری در این زمینه خبر داد و گفت: مکانهای مختلفی برای ایجاد تندیس شهدا در گرگان مورد بازدید قرار گرفت، زمینه انجام این کار از طریق شهرداری فراهم است، نقاشی دیواری و تابلوهای مختلف نیز میتواند در این راستا انجام شود.
علی کلاتی با بیان اینکه طرح تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران باید در قالب پیشنهاد در صحن علنی شورا مورد ارزیابی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: عزت امروز اسلام و مسلمانان ثمره خون شهداست و این مهم باید مورد توجه باشد.
از بازار توسعه ساختمان حمایت میکنیم
در ادامه اين نشست، رئيس كميسيون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی شوراي اسلامي شهر گرگان بر ضرورت رونق صنعت ساختمان تاکید کرد و افزود: از بازار توسعه ساختمان حمایت میکنیم.
مهران فدوي ادامه داد: ساخت و سازهایی که در بخش مسکن صورت گرفته بدون مشتری است، تعهداتی که سازندگان در بخش مصالح، صدور پروانه دادند سبب شده که با این وضعیت توان حرکت نداشته و راکد بمانند.
وي با بیان اینکه خریداری در بازار مسکن وجود ندارد، یادآور شد: ورودی سرمایهای که باید در این بخش میآمد کاهش یافته و خریدار در این بخش در بازار نیست یا کم شده و یا به صورت چرخشی است.
اين عضو شورا خاطر نشان كرد: انبوهسازان و سازندگان کوچک مجبور هستند ساختههای خود را با نرخ پایین به فروش برسانند و از بخش تورمی منتفع نمیشوند.
فدوي در خصوص تورم، گفت: شاید تورم در جامعه 40 درصد باشد اما از سال 1391 تا کنون بیش از 300 درصد در بخش ادارات در هزینههای اداری تورم داشتیم.
هزینههاي مسكن بالا رفته و مشتری وجود ندارد
وي با بیان اینکه در بخش مسکن هزینهها بالا رفته و مشتری وجود ندارد، یادآور شد: هزینه صدور پروانه به شدت افزایش پیدا کرده است، لذا سازمانهای تاثیرگذار باید در این راستا ورود کنند.
رئيس كميسيون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی شوراي اسلامي شهر گرگان با بيان اينكه دولت برای خروج از رکود در اقتصاد لایحهای ارائه کرده است، افزود: شهرداری نیز به عنوان نهادی که مسئول ساختمان است و به صورت مستقیم منتفع میشود، باید در این زمینه ورود کند.
وي از عملکرد معکوس در توسعه صنعت ساختمان ابراز نگرانی کرد و گفت: برای خروج از رکود توسعه بخش ساختمان باید بسته حمایتی از سوی دستگاههای مرتبط به صورت جمعی ارائه شود.
بانکها و سازمانهای مرتبط فقط از توسعه ساختمان، حمایت کلامی دارند
فدوي ادامه داد: بانکها و سازمانهای مرتبط فقط از توسعه ساختمان، حمایت کلامی دارند اما عملکرد معکوس در مقام عمل از آنها دیده میشود که این رویه به کند شدن توسعه در این بخش میانجامد.
وي در خاتمه يادآوري شد: لایحه بلندمرتبهسازی که به جلسه شورا ارائه شده، میتواند نویدبخش خارج شدن از رکود توسعه ساختمان در شهر گرگان باشد.
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