تنديس شهدا در مكانهاي مختلف شهر گرگان نصب مي شود/ افزایش هزینه ها و کاهش خرید توان مردم در بخش مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلي پائین‎محلی شامگاه شنبه در یکصد و هجدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: شورا و شهرداری لازم است در مکان‎یابی برای ایجاد تندیس شهدا هرچه سريعتراقدام کنند زيرا بنیاد شهید هزینه اعتبارات آن را بر عهده گرفته است.

وي ادامه داد: نسل سوم و چهارم انقلاب باید با ارزش‎های دینی، اسلامی و اعتقادی رابطه معناداری برقرار کند، بنابراین اجرای طرح‎های تحولی در این بخش می‎تواند به توسعه فرهنگی کمک کند.

وي تصريح كرد: برای اینکه آرمان‎های امام راحل و شهدا به فراموشی سپرده نشود باید نسبت به استفاده از نمادهای ایثار و شهادت در شهر اقدام کرد.

پائين محلي گفت: شهر گرگان تندیس شهدا ندارد، بنابراین اجرای این طرح می‎تواند اثرات خوبي در جامعه برجا بگذارد.

وي با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سبب کاهش آسیب‎های اجتماعی می‎شود، خاطرنشان کرد: تمام موفقیت‎های نظام اسلامی مرهون خون شهداست بنابراین باید مقام شهیدان ارج نهاده شود.

احداث سقاخانه به نام شهدا براي مسافران اثر بخش است

اين عضو شورا خواستار احداث سقاخانه به نام شهدا در مسیر ناهارخوران شد و بيان كرد: ایجاد چنین فضاهایی برای مسافران و گردشگران می‎تواند اثربخش باشد، در این نقطه می‎توان تلویزیون شهری با محوریت پیام‎های مقام معظم رهبری ایجاد کرد تا در انتقال پیام شاهد اتفاقات خوب در این راستا باشیم.

عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان از ایجاد کارگروهی متشکل از شورا و شهرداری در این زمینه خبر داد و گفت: مکان‎های مختلفی برای ایجاد تندیس شهدا در گرگان مورد بازدید قرار گرفت، زمینه انجام این کار از طریق شهرداری فراهم است، نقاشی دیواری و تابلوهای مختلف نیز می‎تواند در این راستا انجام شود.

علی کلاتی با بیان اینکه طرح تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران باید در قالب پیشنهاد در صحن علنی شورا مورد ارزیابی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: عزت امروز اسلام و مسلمانان ثمره خون شهداست و این مهم باید مورد توجه باشد.

از بازار توسعه ساختمان حمایت می‎کنیم

در ادامه اين نشست، رئيس كميسيون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی شوراي اسلامي شهر گرگان بر ضرورت رونق صنعت ساختمان تاکید کرد و افزود: از بازار توسعه ساختمان حمایت می‎کنیم.

مهران فدوي ادامه داد: ساخت و سازهایی که در بخش مسکن صورت گرفته بدون مشتری است، تعهداتی که سازندگان در بخش مصالح، صدور پروانه دادند سبب شده که با این وضعیت توان حرکت نداشته و راکد بمانند.

وي با بیان اینکه خریداری در بازار مسکن وجود ندارد، یادآور شد: ورودی سرمایه‎ای که باید در این بخش می‎آمد کاهش یافته و خریدار در این بخش در بازار نیست یا کم شده و یا به صورت چرخشی است.

اين عضو شورا خاطر نشان كرد: انبوه‎سازان و سازندگان کوچک مجبور هستند ساخته‎های خود را با نرخ پایین به فروش برسانند و از بخش تورمی منتفع نمی‎شوند.

فدوي در خصوص تورم، گفت: شاید تورم در جامعه 40 درصد باشد اما از سال 1391 تا کنون بیش از 300 درصد در بخش ادارات در هزینه‎های اداری تورم داشتیم.

هزینه‎هاي مسكن بالا رفته و مشتری وجود ندارد

وي با بیان اینکه در بخش مسکن هزینه‎ها بالا رفته و مشتری وجود ندارد، یادآور شد: هزینه صدور پروانه به شدت افزایش پیدا کرده است، لذا سازمان‎های تاثیرگذار باید در این راستا ورود کنند.

رئيس كميسيون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی شوراي اسلامي شهر گرگان با بيان اينكه دولت برای خروج از رکود در اقتصاد لایحه‎ای ارائه کرده است، افزود: شهرداری نیز به عنوان نهادی که مسئول ساختمان است و به صورت مستقیم منتفع می‎شود، باید در این زمینه ورود کند.

وي از عملکرد معکوس در توسعه صنعت ساختمان ابراز نگرانی کرد و گفت: برای خروج از رکود توسعه بخش ساختمان باید بسته حمایتی از سوی دستگاه‎های مرتبط به صورت جمعی ارائه شود.

بانک‎ها و سازمان‎های مرتبط فقط از توسعه ساختمان، حمایت کلامی دارند

فدوي ادامه داد: بانک‎ها و سازمان‎های مرتبط فقط از توسعه ساختمان، حمایت کلامی دارند اما عملکرد معکوس در مقام عمل از آنها دیده می‎شود که این رویه به کند شدن توسعه در این بخش می‎انجامد.

وي در خاتمه يادآوري شد: لایحه بلندمرتبه‎سازی که به جلسه شورا ارائه شده، می‎تواند نویدبخش خارج شدن از رکود توسعه ساختمان در شهر گرگان باشد.