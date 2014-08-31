همکاری با محققان ژاپنی در پروژه تولید اعضای بدن

حمید گورابی از آخرین وضعیت تولید اعضای بدن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محققین در پژوهشکده بیوتکنولوژی اصفهان و پژوهشکده سلول های بنیادی در پی طرح ریزی هایی هستند تا این پروژه، به مرحله اجرا در بیاید.

وی با بیان اینکه باید دانشی کسب کنیم تا بتوانیم مراحل تولید اعضای بدن را به اتمام برسانیم اظهار داشت: باید به شناسایی ژن هایی که باید از کار بیافتند تا یک ارگان در بدن حیوان تشکیل نشود، مسلط شویم و برای عملی کار کردن نیازمند بدست آوردن دانشی جدید در این زمینه هستیم.

رئیس پژوهشگاه رویان خاطر نشان کرد: اکنون تولید اعضای بدن مدل های حیوانی در دنیا اتفاق می افتد و ما در ایران به فکر تولید اعضای بدن انسان هستیم.

گورابی عنوان کرد: مشتاق هستیم تا برای تولید اعضای بدن با کشوری طرحی مشترک داشته باشیم.

وی در این خصوص توضیح داد: یکی از محققانی که در کنگره بین المللی رویان در سالهای گذشته از کشور ژاپن دعوت شده بودند را برای پروژه تولید اعضای بدن دعوت کرده ایم تا این پروژه در مدت زمان کوتاهی به نتیجه برسد.

گورابی گفت: تولید اعضای بدن از طریق مهندسی بافت صورت می گیرد به این معنا که بیش از یک سلول در فضای 3 بعدی سازه و یا ساختاری تشکیل و به محل مورد نظر برای ترمیم ضایعات منتقل می‌شود.