ايران اسلامي سنگرها را تا مرز رژيم صهيونيستي پيش برده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان در آييني كه به مناسبت پاسداشت شهداي كارگري سد مخزني كوچري گلپايگان صبح امروز در محل احداث سد برگزار شد، با بيان اينكه در كل كره خاكي كشوري كه عَلم استقلال واقعي را بلند نگه داشته است، كشور انقلابي ايران است، اظهار داشت: اين سرافرازي و سربلندي ما مرهون خون پاك شهدايي است كه مردانه در طول انقلاب و 8 سال دفاع مقدس از آرمان هاي انقلاب دفاع كردند.



سرهنگ اسماعيل عليشاهي با بيان اينكه شهدا با بصيرت، علم و آگاهي كامل به منظور پاسداري و حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي خون خود را به پاي آن ريختند، افزود: انقلابي كه آنها مورد هدفشان بود انقلابي است كه نفي استكبار به دنبال آن است و دفاع از حق مظلوم سرلوحه آن قرار دارد.



وي با اشاره به رويدادهاي فلسطين و غزه بيان داشت: براي محو اسرائيل غاصب امروز كه مقاومت در غزه به پيروزي جنگ 50 روزه نائل شد، وقت آن است كه كرانه باختري فلسطين نيز مسلح شود و جبهه مقاومت با همراهي كشورهاي سوريه، لبنان و عراق در يك صف واحد با پشتيباني ايران اسلامي به منظور نابودي صهيونيست جنايتكار وارد صحنه سرنوشت ساز شوند.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان با تأكيد بر اينكه ايران اسلامي امروز مرزهاي ژئوپلتيك و سنگرها و خاكريزهاي دفاعي خود را تا مرزهاي جغرافيايي رژيم صهيونيستي و تا قلب كاخ سفيد پيش برده است، خاطرنشان كرد: آرزو مي كنيم كه از طرف رژيم غاصب صهيونيستي گلوله اي به سمت كشورمان شليك شود، آن روز زماني است كه اسرائيل را با خاك يكسان كنيم.



وي با بيان اينكه امروز ياد شهدا در جامعه كمتر شده است، افزود: شهدا عزيزترين داشته خودشان را تقديم كردند تا ما امروز در سايه امنيت و آسايش زندگي كنيم چرا كه با پايمردي و حقانيت انقلاب، جنگ 8 ساله را پشت سر گذاشتيم و امروز كسي جرأت نگاه چپ به اين سرزمين را ندارد و اميد داريم در جنگ تمام عيار فرهنگي عليه مقدسات كشورمان با تكيه بر امكانات عظيم به لطف پروردگار و رهبري هوشمندانه مقام عظماي ولايت حمايت همه جانبه مردمي با تكيه بر سه ركن اساسي: اتكا به خدا، پيروي از رهبري و پشتوانه مردم انقلابي اين خدعه و نيرنگ دشمن را نيز برطرف كنيم.



تكريم شهدا سرلوحه نسل امروز قرار گيرد



در ادامه سرپرست كارگاه سد مخزني كوچري گلپايگان با بيان اينكه تكريم شهداي كارگر و خانواده هاي آنها بايد سرلوحه نسل امروز در همه عرصه هاي زندگي باشد، افزود: ايران در دوران سخت و سرنوشت ساز خويش صحنه رشادت هاي شيرمرداني بود كه حيثيت، شرف، ناموس و تماميت كشور اسلامي را در مقابل بدخواهان بيمه كرد.



سعيد كرمعلي با تقدير از پايمردي شهداي گرانقدر در 8 سال دفاع مقدس و سنگرهاي سازندگي بيان داشت: شهداي كارگر در اين عرصه مسئوليتي دوچندان بر عهده داشتند كه يكي جهاد در سنگر كار و تلاش كه اين جبهه نيز همچون سنگرهاي دفاع از كشور از اهميت زيادي برخوردار بود و ديگري حضور در جبهه هاي 8 سال دفاع مقدس كه نمايشي فروغ انگيز از ايثار و شهادت ارائه كردند.

وي در پايان با بيان اينكه پروژه كارگاهي سد مخزني كوچري وابسته به مؤسسه سازندگي جواد الائمه (ع) است، عنوان كرد: به پاس قدرداني از جامعه كارگري وظيفه خود مي دانيم از هر فرصتي در راستاي زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا به ويژه شهداي كارگر، فرهنگ ايثار و شهادت را ترويج داده و به نمايندگي از تمامي خادمين عرصه كار و فعاليت از حضرت حق براي شهداي كارگري علو درجات و براي خانواده ايشان صبر و پايداري مسئلت داريم.



به گزارش خبرنگار مهر؛ آيين تجليل از شهداي كارگري سد مخزني كوچري گلپايگان كه با حضور مسئولين دواير دولتي و نهادهاي شهرستان همچنين فعالين پروژه ساخت سد مخزني كوچري در محل اين سد برگزار شد، از چند تن فرزندان شهداي كارگري پروژه سد كوچري با اهداي لوح و هدايا تجليل به عمل آمد.