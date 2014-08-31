مژده مزیدی دبیر اجرایی کنگره گفت: این کنگره چهار روزه که با حضور 3000 نفر از اساتید، پزشکان، متخصصین قلب و عروق، جراحان قلب و عروق، متخصصین داخلی، متخصصین بیهوشی، رادیولوژی و نورولوژی، پزشکان عمومی و پرستاران است، پژوهشگران و پزشکانی از کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و ایتالیا درباره آخرین اطلاعات و دستاوردهای علمی متخصصان قلب و عروق و رشتههای وابسته بحث و تبادل نظر میکنند.
وی گفت: در این کنگره علاوه بر ارائه آخرین نتایج تحقیقات علمی در زمینه بیماریهای قلب و عروق، جدیدترین دستاوردها و روشهای پیشرفته تشخیصی در این زمینه ارائه میشود.
مزیدی افزود: تبادل اطلاعات داخل و خارج از کشور با یکدیگر در زمینه درمان و تحقیقات پزشکی به ویژه در زمینه قلب و عروق و تأکید بر پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی از جمله اهداف این کنگره ذکر کرد.
دبیر اجرایی شانزدهمین کنگره سراسری تازههای قلب و عروق افزود: یکی از شاخصه های شانزدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق ثبت نام رزیدنت های قلب و عروق کشور بصورت رایگان می باشد که می توانند از 14 امتیاز بازآموزی وزارت بهداشت استفاده کنند.
وی افزود: امکان برقراری وب سمپوزیوم به صورت زنده و پخش همزمان برنامه های علمی کنگره از طریق اینترنت با پزشکان خارج از کشور نیز فراهم شده است و در کنار ارائه سخنرانیهای علمی نمایندگان شرکتهای فعال در زمینه بیماریهای قلب وعروق نیز به معرفی جدیدترین داروها، تجهیزات و فنآوریهای پزشکی میپردازد. وی گفت:علاوه بر ارائه 40 مقاله در طول برگزاری این کنگره، جدیدترین تجهیزات دارویی و پزشکی در زمینه قلب و عروق در نمایشگاه جنبی برپا میشود.
مزیدی گفت: این کنگره برای متخصصان قلب و عروق 20 امتیاز بازآموزی، پزشکان عمومی 14 امتیاز و پرستاران 10 امتیاز در نظر گرفته است.
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