برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تبریز/ "دبیری" رئیس و "چمنی" نائب رئیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، بلاخره پس از دو هفته، انتخابات هیات رئیسه شورای شهر صبح یکشنبه در حالی برگزار شده بود که در جلسه یکشنبه هفته قبلی، به دلیل حضور نیافتن تعدادی از اعضای شورا شهر در جلسه و به حد نصاب نرسیدن، جلسه انتخاب هیئت رئیسه به این هفته موکول شد.

برای انتخاب رئیس شورا، ایران آهور و شهرام دبیری کاندیدا و آهور صاحب هشت رای شده و دبیری با 13 رای به عنوان رئیس شورای شهر ابقا شد.

در سمت نائب رئیسی نیز، حضرتی، شیاری و چمنی کاندیدا شده و بالاخره حضرتی پنج رای، شیاری پنج و چمنی 10 رای آوردند که به این ترتیب چمنی به این سمت انتخاب شد.

در پست دبیری شورا، حضرتی و درسخوان کاندیدا شده و حضرتی صاحب 9 رای و درسخوان نیز صاحب 12 رای شدند و با این اوصاف درسخوان به عنوان دبیر شورای شهر انتخاب شد.

امیرحقیان و حاجی زاده دو کاندیدا برای سخنگوی شورا بودند که حاجی زاده با 11 رای در مقابل 10 رای امیرحقیان به عنوان سخنگوی شورای شهر انتخاب شد.

استوتچی و محدث نیز درسمت خزانه داری کاندیدا شدند که محدث با 12 رای در برابر 9 رای استوتچی توانست در این رقابت پیروز شده و سمت خزانه داری شورا را ازآن خود کند.

هماهنگی خاصی بین اعضا برای انتخاب هیئت رئیسه وجود نداشت

شهرام دبیری در حاشیه این انتخابات در گفتگو با خبرنگاران در خصوص انتخابات امروز شورای شهر گفت: در این دوره از انتخابات، رایزنی های زیادیی صورت گرفته بود اما جمع بندی خاصی در این خصوص نشده بود و اعضا زمانی که در راه شورا بودند با هم در مورد کاندید شدن یا نشدن تصمیم می گرفتند.

رئیس شورای شهر ادامه داد: هم اکنون شورا حالت دوقطبی دارد و انتخابات امروز، اتفاق هماهنگ شده ای نبود و هر کس بر اساس تشخیص خود به افراد رای داد.

وی افزود: وظیفه ما در دوره جدید این است که به سمت تعامل پیش برویم زیرا در یک سال گذشته تنش هایی در شورا داشتیم که امیدواریم این اختلاف نظرها و درگیری ها در دوره جدید به حداقل برسد.

دبیری با اشاره به اینکه شورای تبریز شورای دموکراتیکی است، گفت: امروز در حالی به جلسه آمدیم که حتی خودمان نیز از کاندیدا ها خبر نداشتیم و نمیدانستیم چه کسی در چه جایگاهی کاندید می شود و به همین دلیل برخی ناهماهنگی ها در بین اعضای شورا به وجود آمد.

وی ادامه داد: شورای شهر همواره از شهرداری حمایت جدی داشته و این حمایت ها همچنان ادامه خواهد داشت، هرچند هم اکنون شهرداری پروژه های مختلفی در سطح شهر اجرا می کند که با سرعت خوبی به پیش می روند حتی برخی اوقات می بینیم که کارگران شبانه نیز مشغول کار هستند که این امر نشان دهنده این است که شهرداری انگیزه و توان لازم را داد.

رئیس شورای شهر تبریز افزود: اولویت کارهای شورا، کف پیاده روها و آسفالت و همچنین معضل حاشیه نشینی و ترافیک است و همچنین افزایش نظم و انضباط و نظارت بر روی پروژه های شهری از دیگر اولویت های کاری شورا است.

این انتخابات در حالی برگزار شد که قبل از این اختلافات زیادی بین اعضای شورای شهر وجود داشته و برخی درگیری های لفظی بین اعضا شکل گرفته بود که امیدواریم پس از این و با انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه شورای شهر، اعضا دست از اختلاف برداشته و با همکاری و هماهنگی و همدلی گامی در جهت رفع مشکلات شهر و خدمت بیشتر به مردم بردارند.