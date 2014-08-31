به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اسامی برگزیدگان دهمین مسابقه بین المللی «کارتون سوریه» جایزه اصلی این دوره به اولکسی کاستوسکی از اوکراین رسید، جایزه دوم را کازانوسکی ولادیمیر از اوکراین از آن خود کرد و جایزه سوم این مسابقه نیز به علیرضا پاکدل کاریکاتوریست کشورمان تعلق گرفت.

همچنین محمود آزادنیا دیگر کاریکاتوریست کشورمان نیز موفق به دریافت جایزه ویژه این مسابقه شد.

آندره کلیمو از روسیه، سیلوانو ملو از برزیل، جینگ شان لی از چین و سیران کافرلی از آذربایجان دیگر هنرمندانی بودند که جایزه ویژه این مسابقه را که متعلق به کشور سوریه است، دریافت کردند.

مسابقه «کارتون سوریه» از معتبرترین رویدادهای کاریکاتور دنیاست که در هیئت داوران این دوره مسعود شجاعی طباطبایی رییس خانه کاریکاتور ایران در جمع 5 نفره اعضای هیئت داوران آن حضور داشته است.