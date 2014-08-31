حضور حوزه هنري آذربايجان شرقي در نمايشگاه عكس هفته حج

به گزارش خبرنگار مهر، علي آقاياري یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: در این نمایشگاه عكس که به مناسبت هفته حج و با موضوع مناسك این فریضه معنوی با عنوان "كعبه؛ ميعادگاه دلها" در سالن حجاج فرودگاه بين المللي تبريز برگزار می شود، آثاری از عكس "مصطفی كریمی" در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

وی به مشخصات این نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه که از هشتم شهريور امسال به مدت یک هفته در سالن حجاج فرودگاه بين المللي تبريز برقرار خواهد بود، 21 قطعه از عکسهای هنری این هنرمند بمناسبت آیین معنوی و شکوهمند حج تمتع به نمایش گذاشته شده است.

آقاياري خاطرنشان كرد: در این نمایشگاه موضوعاتی همچون حج و سرزمین وحی، حج به عنوان تجلی وحدت و یكپارچگی امت اسلامی، غربت ومظلومیت خاندان عصمت و طهارت (ع) و ابعاد فرهنگی، اجتماعی شهر مكه از نگاه مصطفی كریمی در معرض دید قرار داده شده است.

وي با اشاره به لزوم استفاده از برنامه‌های هنری در تبلیغ فعالیت‌های مذهبی اضافه نمود: برگزاری این نمایشگاه‌ها باعث افزایش توجه مردم به موضوعات دینی شده و به ارتقای سطح دینی و اعتقادی جامعه کمک می‌کند و علاقمندان به بازديد از غرفه حوزه هنري آذربايجان شرقي در نمایشگاه حج می‌توانند از هشت شهريور به مدت يك هفته به سالن حجاج فرودگاه بين المللي تبريز مراجعه کنند.